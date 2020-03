Mujeres sanjuaninas recorrieron la ciudad bajo el lema "Vivas nos queremos"

El lema “Vivas nos queremos” se escuchó fuerte en el centro sanjuanino, es que cientos de mujeres caminaron por las calles en el marco del Paro Internacional de Mujeres.

El pedido de paridad laboral y la aprobación de la legalización del aborto, fue uno de los ejes, pero sin dudas el más importante y que provocó que cada vez más mujeres se sumen a las manifestaciones, es la cantidad de femicidios que se están registrando en el país.

Las cifras son, sin dudas, alarmantes: una mujer fue asesinada cada 12 horas en los primeros días de marzo. Las pancartas que hoy se leyeron en las calles hicieron alusión a ella: “Yo no soy la mujer de la bolsa, porque ella ya no está por eso estoy acá”; “Quiero ser libre, no valiente”; “Somos el grito de las que no están”, fueron algunas de las leyendas que acompañaron la marcha que comenzó en la Legislatura y cerró en la plaza 25 de Mayo.