La morosidad en el pago de las viviendas del IPV cayó del 60 al 20%

Desde los próximos días, los agentes del Instituto Provincial de la Vivienda, saldrán a rastrear las casas que se vean "abandonadas" aunque tengan adjudicatario.

Así lo manifestaron en la mañana de este miércoles, autoridades de gobierno, quienes además apuntaron a que la morosidad de pago ha bajado considerablemente: cayó de un 60 a un 20%, lo cual es por demás significativo.

Los inspectores saldrán a recorrer los barrios para conocer la situación, pero primero atenderán las viviendas que no se vean habitadas. El resto será tratado a través de una denuncia.

"Si hay denuncias al respecto (de algunas casas que no están ocupadas o las ocupan para otro fin que no sea vivienda) vamos y lo verificamos; pero no tenemos poder de policía", dijo.

La idea es adjudicar las viviendas a las familias que estén en situación crítica en el marco de la pandemia, que no hayan podido acceder a un sorteo o a una asistencia financiera, según manifestó Marcelo Yornet.

Entregaron 126 viviendas en Rawson

En la jornada del miércoles, el Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, procedió a la entrega de las llaves de las 126 viviendas del Barrio Luz y Fuerza V en el departamento de Rawson.

La entrega estuvo a cargo del gobernador Sergio Uñac. Acompañaron el intendente de Rawson, Rubén García; el diputado departamental, Juan Carlos Gioja; el director del IPV, Marcelo Yornet; el secretario de Vivienda y Hábitat, Robert Garcés y el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, Juan José Chica.

Tras la entrega simbólica de algunas viviendas, sin acto protocolar debido a los protocolos vigentes, el mandatario provincial mantuvo una videoconferencia con el titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser.

Las viviendas constan de dos dormitorios, baño, cocina comedor y lavadero exterior. El proyecto permite transformar las mismas en viviendas evolutivas a bajo costo.

Cabes destacar que el barrio se acondicionó con calles con calzada enripiadas; pasantes peatonales y vehiculares sobre cuneta red de agua potable, red de cloacas, red eléctrica, red de gas; y alumbrado público con farolas; sistema de riego de arbolado público con cunetas de tierra y arbolado; y espacios verdes.

Durante la entrega, Uñac puso en relieve el accionar provincial en materia de viviendas detallando que “la provincia de San Juan tiene destinado un importante porcentaje de su presupuesto a la obra pública. Dentro de eso, la construcción de viviendas ocupa un lugar más que destacado".

"Entregamos hoy viviendas a 126 familias, casi la totalidad del Sindicato de Luz y Fuerza que trabaja brindando ese servicio esencial a cada uno de los rincones de la provincia. La provincia tiene 3800 viviendas en construcción", añadió Uñac.

En lo posterior, detalló que "hace poco hemos cerrado con el presidente un nuevo cupo para seguir invirtiendo en esto que implica la generación de empleo en la construcción y la posibilidad de cambiarle la vida a los sanjuaninos como en la mañana de hoy que entregamos las llaves de una casa digna. El trabajo, la casa, la esperanza de poder cambiar y poder tener esa tan necesaria movilidad social ascendente, dignifican al ser humano".

Seguidamente, valoró el arduo trabajo mancomunado realizado con Nación y la defensa por parte del sindicato Luz y Fuerza, a los trabajadores.

Moser por su parte, puso en alza el accionar provincial encabezado por Uñac resaltando que “esto realmente se hace porque hay políticas provinciales que permiten que se puedan llevar adelante. El tema de viviendas cuando vos hablabas de sueños y realidades, ocurren en un país donde realmente necesitamos que se cumplan los sueños de tener la vivienda propia”.

Al cierre, agradeció el trabajo mancomunado y felicito a todos los actores que llevaron a buen puerto lo concretado en el día de la fecha: "Gobernador Uñac sabe que siempre va a tener nuestro apoyo, porque siempre nos ha abierto las puertas, le agradecemos mucho y muchas felicidades”, cerró Moser.

En el mismo sentido, el intendente Rubén García se mostró reconoció el trabajo del gobernador Uñac y el secretario Chica, "nos sentimos orgullosos de que sea Rawson el que siga recibiendo estos barrios que van urbanizando y mejorando la calidad de vida a quiénes vienen a vivir a nuestro departamento".