Por María Alejandra Araya





-¿Cómo me queda? Le preguntó el Igna a La vaga en la puerta del probador.

Ella lo miró de arriba abajo, de abajo arriba, soltó una mueca indefinida para tener tiempo de analizar y responder. Él es medio dejadito con la ropa. Espera a no tener un pantalón presentable para recién ir a comprar. No porque no cuente con recursos, ni porque sea amarrete, sino porque odia medirse, elegir y aguantar a los vendedores. Para colmo de males, los probadores le dan claustrofobia.

-Son bombilla.

-Bombilla era en los ´80, ahora se llaman chupines.

-Pero es lo mismo.

-Callate que ahí viene barbeta y hasta que no te venda algo, no para.

-¿Cómo quedó? El pibe hípster traía otra pila de pantalones, camisas slim fit, pulóveres con rombitos y camperas montgomery.

El Igna hubiese contestado: MAL. Pero dijo: ahí vamos. ¿No tendrás unos clásicos? En realidad, la pregunta era: ¿No tendrás unos pantalones normales?

-¿Rectos, decís vos? Nooo. No se usan.

El Igna se sentía un preso de las tendencias. Debería comprar para conseguir su libertad bajo fianza. ¿Resistir? ¿Ceder? ¡Se quería ir! Sollozaba, moviendo la cabeza, sentado en el banquito.

-Mirá esta prenda súper canchera. Es la última moda.

-¿Qué es?

-Un buso de algodón liviano.

¿Un buso o un mini vestido? El Igna pensó: quizá si yo fuera Lenny Kravitz. Quizá si no viviera en la tierra del huevón y el niiiiiiño donde te vituperan si te hacés el pendejo. Quizá...

-Quizá, quizá. Un azul más oscuro, no tan desgastado para el pantalón, camisas un poquito más holgadas. Y el buso, más corto... ¿Tendrás? Dijo La vaga que había permanecido en silencio, observando y pensando en adecuar el estilo al Igna y no al revés.

Suspiró relajado. A veces, el amor, te hace vestir a la moda.