Misterio en las alturas: asegura haber visto un OVNI igual que otros tuiteros, pero en Rivadavia

Esta experiencia sobrenatural tuvo lugar en el barrio Natania de Rivadavia. Una joven de 20 años, Agustina Moreno, asegura haber visto un objeto luminoso en el cielo, muy parecido a un "OVNI" (Objeto Volador No Identificado) que apareció al menos un minuto rodeado de estrellas brillantes y luego desapareció. La impactante imagen que advirtió su retina fue captada por su celular, cerca de las 20.50.

























De inmediato, sumida en un intenso shock, decidió comunicarse con sanjuan8.com y contar su experiencia. "Íbamos con mi hermana caminando por la avenida Bella Vista y cuando llegamos a la esquina vi ese objeto en el cielo. Es la primera vez que veo algo así. Primero nos impactamos, porque no sabíamos qué era y después se me ocurrió sacar la foto, porque nadie me iba a creer", relató.

















La joven advirtió que se trata del mismo objeto extraño que vieron otros tuiteros en estos días. Precisamente, un investigador en este tipo de fenómenos mostró lo captado en los últimos días.





Embed Esta es tu fotografia Marina,es verdad el objeto es muy parecido. pic.twitter.com/fFbnBvfI8H — Rubén Fernández (@rubensafe) November 14, 2019



Embed https://t.co/EQQ3ZvIG7Z Dos fotos distintas en lugares distintos pero el mismo Ovni. — Rubén Fernández (@rubensafe) November 16, 2019



Embed Imagen capturada el 13 de noviembre 2019 21:46 a las afueras del Gran Buenos Aires Argentina, Ovni? . pic.twitter.com/ghsz531ZWU — Rubén Fernández (@rubensafe) November 15, 2019