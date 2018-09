Mirá las postales del paro general de la CGT en la provincia

En la ciudad hubo movimiento. Los taxis y remises, que tenían libertad de trabajar o no, coparon las calles. Reparticiones como ECOGAS atendió, no así la AFIP.





Aquí el detalle de cómo funcionario los servicios:

Comercio: desde la Cámara de Comercio indicaron que la mayoría de locales estarían cerrados, pero en una recorrida por la peatonal se pudo ver algunos locales abiertos.





Colectivos: el acatamiento fue alto y no se vio ninguna unidad circulando por las calles.





Clases: aún no hay cifras oficiales, pero en los establecimientos estatales no se registró actividad. Distinto fue el panorama en la enseñanza privada en donde todas las escuelas abrieron. Aquellos alumnos que no podrían asistir a clases por falta de colectivos debían presentar una nota explicando la situación.





Estaciones de Servicios: el funcionamiento fue normal y el abastecimiento está asegurado, aunque puede haber algún faltante por el acatamiento de camineros.





Bancos: Los Bancarios se adhirieron al paro general y no hubo atención al público. Los cajeros fueron cargados, pero no habrá reposición de dinero durante la jornada. Algunos locales de pago de servicio abrieron.





Shopping y Supermercados: la atención es normal en estas grandes cadenas.





Estacionamiento Controlado: el Servicio ECO no funcionó y la gente que llegó hasta el centro aprovechó para estacionar en el microcentro.





Administración Pública: en el Centro Cívico el ausentismo rondó el 20%. Si bien hubo menor afluencia de personas, por la falta de transporte, la atención en las reparticiones fue normal.