Mirá cómo nos ponemos

La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthes cayó como un balde de agua fría pese a que el actor ya tenía denuncias públicas previas; la diferencia con las anteriores es que Fardín radicó una demanda en la Justicia de Guatemala y partir de ella se abrió la polémica sobre la veracidad de su denuncia y sobre el juicio y sentencia que la sociedad ya ejecutó. Las declaraciones del ex Cortista Adolfo Caballero obligan a una reflexión.





Las demandas por abuso son imprescriptibles y bajo esa consigna es que se pudo denunciar un presunto hecho 9 años después. La actriz presentó pruebas y ahora Darthés deberá aportar las suyas para defenderse de la acusación. El caso merece urgente ser investigado por la gravedad de los hechos y porque las dilaciones serían nefastas, como lo son en todos los casos judiciales que deben padecerlo. Si es culpable debe haber castigo para el violador, y si es inocente deberá ser la justicia la que lo fundamente de la misma manera. Está claro que si se diera la segunda opción, no habrá forma de convencer a una mayoría que opina lo contrario.





Ese caso divide las aguas en la opinión pública y generó una repercusión impensada en San Juan tras las declaraciones del ex Ministro de la Corte Adolfo Caballero: En rueda de prensa, ante los micrófonos de canal 8, Caballero se expresó preocupado por una sociedad que enjuicia antes de las pruebas y por ser esta una práctica cada vez más frecuente.





Según su mirada, la gran cantidad de denuncias se da gracias a la Justicia; aunque es dable de reflexionar que ocurren por precisamente todo lo contrario; por no tener una Justicia ágil, transparente, siempre sospechada de corrupción y complicidad con el más poderoso; por todo eso es que la gente ahora escracha, señala y sentencia según su propia verdad y es muy probable que por esa realidad, en muchos casos, se cometan injusticias ante la opinión pública.





El caso Fardín – Darthés es un caso muy importante para demostrar responsabilidad por parte de los medios, los periodistas y la opinión pública que maneja las redes sociales; pero las declaraciones de Caballero fueron más allá y demuestran cuán naturalizado y arraigado está que la mujer fue siempre un objeto de transacción.





"...porque a veces las mujeres que escrachan usaron el arte de la seducción para un beneficio propio, y como no les fue bien, denuncian acoso como forma de venganza" . Esas declaraciones de Caballero fueron el mismo argumento que usó Darthés en su defensa; invirtió la carga y señaló a su denunciante como responsable. No es más que el típico "y que querés... si ella me provoca", "con ese shorcito nena...provocás demasiado".





Ni un shorcito, minifalda, arte de seducción e incluso una provocación justifica una violación. Caballero quiso, tal vez, explicar que no se puede a priori señalar un culpable y terminó dejando en claro cómo es el pensamiento de muchos hombres que ven en la mujer un único objeto de negociación y consideran cada una de sus acciones como elemento de canje.





Es un muy buen momento para capacitar a los jueces sobre la problemática de género, para que los magistrados judiciales entiendan que históricamente la relación entre los géneros se ha basado en la subordinación, la discriminación y la desigualdad entre varones y mujeres. La jerarquización en las relaciones de género es arbitraria y afecta el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de las mujeres y condiciona su comportamiento en los ámbitos públicos y privados, en su sexualidad, subjetividad y marcan los roles sociales y los valores y normas jurídicas de una sociedad.





La supervivencia de estereotipos, prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales (como las de Caballero) perjudican a la mujer y violan sus derechos humanos (a la vida, a la libertad y seguridad, a la igualdad ante la ley, al acceso al máximo nivel de bienestar físico y mental).





Esto queda expresado claramente en la violencia contra la mujer ya que se basa en agredirla por el hecho mismo de ser mujer, por ser consideradas inferiores por sus agresores.





Uno de los temas de debate es el rol del Estado en la producción y reproducción de las desigualdades de género dadas las complejas relaciones entre el orden de género y el institucional.





Desde esta perspectiva es que la capacitación a los jueces debe proponer abordar la problemática de la violencia contra la mujer tratando de evaluar en qué medida la política pública está dando respuesta y si es posible obtener resultados si los supuestos culturales en que se basa este ejercicio de la violencia permanecen latentes.

"Mirá cómo nos ponemos" debe servir necesariamente para esto señores de la Justicia.