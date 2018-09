Ministros: entre la presión del presupuesto 2019 y las propuestas a la Nación

/// Por María Eugenia Vega

La intención que ahora tienen las provincias, después del claro discurso de Macri sobre las nuevas medidas que adoptará el gobierno, es tener un desglose pormenorizado de la situación. Para saber con qué cartas jugará cada uno de los distritos y cuál es el presupuesto que barajarán en 2019, los mandatarios enviaron a sus agentes financieros a mantener un encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada. La reunión comenzó a las 13 y se extendió bastante, por el listado de solicitudes que tenían los ministros para presentar.









Frigerio tenía la difícil tarea de convencer a los ministros de que respalden al Gobierno nacional en cuestiones presupuestarias. Pero no es tarea fácil ya que hay varios puntos que, desde las provincias, quieren corregir. Según se supo, hubo dos planteos (entre tantos) que marcaron un punto a rever para el Gobierno nacional para amortizar el impacto de las nuevas medidas. Uno fue que se le imponga el pago de impuestos a las ganancias a todos y cada uno de los jueces, no sólo a los de la nueva camada como se venía aplicando, desde marzo de este año, como parte de las reformas tributarias. También se ha solicitado que se modifiquen puntos del acuerdo fiscal, específicamente lo relacionado con ingresos brutos. Si bien, sobre las 14 no había mayores datos, estas negociaciones se extendieron cuando se comenzó a hablar del presupuesto 2019.









Lo que sí está claro, por ahora, es lo que adelantó Frigerio antes de la reunión. Dijo que el Gobierno no tiene pensado tocar la obra pública y que le darán ejecución a todos los compromisos contraídos. En San Juan hay 68 obras que dependen de una porción del presupuesto nacional, en diferente medida. El total, por ahora, implica unos $5000 millones que Nación se ha comprometido a enviar para la obra pública. La Ruta 40, las remodelaciones del aeropuerto y otras construcciones, entre los compromisos contraídos. Después de esta tarde, los ministros tendrán en claro cuál será la línea a seguir y tendrán que transferir la información sobre este encuentro a los gobernadores.