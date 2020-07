Minería inspeccionó un simulacro de coronavirus en la mina Gualcamayo

El Ministerio de Minería viene trabajando de manera conjunta con los órganos del Estado provincial y diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de evitar el avance del coronavirus en San Juan. Esta coordinación se plasmó en una inspección que hizo la Secretaria de Gestión Ambiental y Control Minero, con un simulacro de caso positivo de coronavirus que realizó la empresa a cargo del proyecto Gualcamayo. Del ensayo además participaron autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de Jáchal.

El ejercicio consistió en dar aviso al personal médico en mina sobre un caso sospecho en el área de producción. Estos se movilizaron inmediatamente en ambulancia, llevando todos los elementos de protección personal indicados por el protocolo provincial. La persona indicada como posible positivo de COVID-19, fue separada del resto de sus compañeros y trasladada al microhospital en el yacimiento. El resto del equipo, 24 personas, fue catalogado como contacto estrecho y puesto en aislamiento en habitaciones acondicionadas para tal situación. Por su parte, la empresa reunió a su propio comité de crisis y entablaron las comunicaciones con las autoridades pertinentes. En este sentido se dio aviso en primer lugar a las autoridades Ministerio de Salud Pública a través del servicio 107, luego al ministro de Minería ing. Carlos Astudillo y finalmente al intendente de Jáchal Miguel Vega.

Simulacro de COVID-19

Mientras tanto el paciente fue sometido a los estudios para corroborar la presencia del virus en su cuerpo y consultas sobre sus movimientos en los días previos para seguir la ruta de contagio. “El actuar del servicio médico me pareció excelente. Me trataron bien, con respeto y me hicieron las preguntas necesarias para seguir la línea investigativa sobre el COVID-19. Además siguieron al pie de la letra el protocolo que nos informó la empresa que se debe aplicar”, comenta Luis Vega, trabajador en la mina Gualcamayo y quien se ofreció a ser el caso sospechoso y guardar el secreto hasta último momento.

El objetivo fue que solo pocas personas supieran que se trataba de un simulacro para ver el accionar de todo el personal en la empresa, como así también la coordinación con el sistema sanitario de la provincia. Estos trabajos en conjunto son parte de la política de Estado que insta a que todos debemos luchar contra esta pandemia de COVID-19 y que hasta ahora viene dando resultados positivos en la provincia. Siendo la minería una de nuestras industrias madres, desde el ministerio en primera instancia se establecieron normas y pautas que resguarden la salud de los trabajadores y sociedad en general.

“Estamos contentos porque salió todo muy bien. El protocolo fue aplicado a la perfección, eso no implica que no haya cosas para mejorar. Ese es el objetivo de estos ensayos, poder ver que errores cometimos y como resolverlos a futuro. El fin es poder seguir desarrollando la actividad minera en la provincia y a la vez mantener el estatus sanitario”, indica Marcelo Agulles, superintendente de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias de Minas Argentinas.

Por último el Ministerio de Minería a través de la Secretaria de Gestión Ambiental y Control Minero elaboró un acta con las apreciaciones del simulacro y los aspectos a mejorar ante un eventual caso real de COVID-19.