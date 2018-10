Miguel dijo que su celular no apareció y continúa con la búsqueda

"Me dijeron que apareció, pero no es así. Una mamá de un compañero vio la noticia en Facebook y se la mandó a mi abuela y ella puso en un comentario que no era real", contó el nene en A Media Mañana.





La falsa noticia expresó que el móvil fue hallado en una vivienda en Pocito cuando un joven encendió el aparato y disparó el GPS, pero nada de esto fue comunicado de manera formal a la familia del chico, así que por ahora continúa con la búsqueda de las fotos, audios o videos de su mamá.