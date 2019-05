Miércoles de paro: los servicios que no funcionarán durante toda la jornada

Este miércoles 29 de mayo habrá un paro nacional que ha sido convocado por la CGT y tendrá repercusiones en todo el país. En este contexto, habrá servicios que dejarán de funcionar tales como el transporte público de corta, media y larga distancia. Tampoco habrá vuelos, según informaron.













Por su parte, las instituciones educativas públicas se adhieren al paro convocado según lo informó UDAP y UDA. Por lo tanto, no habrá clases. No ocurrirá lo mismo en los colegios privados, ya que cada uno dispondrá si se adhiere o no (consultar en las instituciones).

















En tanto, el comercio tampoco abrirá sus puertas, según la disposición del SEC. Lo mismo sucederá con los bancos, que no atenderán al público; sólo habrá extracciones por cajeros automáticos.