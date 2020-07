La mesa financiera ajustó sus ocho propuestas: el detalle, una a una

El miércoles en la tarde, la ministra de Hacienda de la Provincia, Marisa López, dio la bienvenida al segundo encuentro de la mesa del sector Financiero.

Recordó la coordinadora de la mesa que Acuerdo San Juan busca acciones a corto plazo para la pospandemia que permitan recuperar el desarrollo económico y social de la provincia.

Marcelo Zunino, de Banco San Juan, señaló que capacitación, tecnología, bancarización y estímulos económicos son los pilares de la inclusión financiera. “El 80 % de adultos tiene cuenta bancaria pero no todos lo saben, lo que muestra que hay un camino recorrido pero falta”.

Propuso potenciar el uso de canales, estimular pagos y transacciones por medios electrónicos en entes públicos y privados de toda la provincia: tarjetas de débito, crédito, débitos automáticos, billetera electrónica, botón de pagos, comercio electrónico.

Pablo Álvarez, de Banco Nación, apostó a potenciar las mejores herramientas crediticias del banco como la línea de crédito para personas no bancarizadas que no tienen financiamiento en el sistema: microempresas y pymes para capital de trabajo. “Mostrar la unión de esta mesa generando espacios comunes desde donde podamos aportar formación financiera con proyecto comunes que muestren nuestro compromiso”, dijo Álvarez.

Del banco Credicoop, Fabián García, propuso capacitaciones a todos los usuarios del sistema. Señaló que van a desarrollar líneas de crédito vigente que tenemos con subsidio de tasa del gobierno, como la FODEFIN y otra con tasa exclusiva para pymes, entre otras.

Vía Zoom, Eduardo Ciancio, de la fundación Credicoop, mencionó los programas de capacitación que llevan a cabo en otras provincias y que se ofrecieron para San Juan.

Mencionó que en San Juan se puso en marcha el programa Crecer Cooperando, con el BID, que apunta a la inclusión financiera para una agricultura climáticamente inteligente.

Otro programa con aportes del BID es Tomate 2000, que beneficiará a 250 tomateros de la provincia. Y el primer tramo de COVIAR, con fondos para fertilizantes y control de plagas para las plantaciones vitivinícolas de San Juan.

Además, comenzaron a trabajar en el desarrollo económico territorial con varios municipios de la provincia, con vista a la pospandemia, donde participan instituciones público y privadas.

“Contamos con más de 70 especialistas en distintas temáticas para salir de la mejor forma productiva de esta situación. Lanzamos un producto para lo relacionado con la innovación y próximamente estará esta línea para financiar 100 % proyectos de institutos”, dijo.

Gustavo Rosales, de ICBC, contó que también trabajan a través de su fundación en varios proyectos.

Damián Ventura, de Bolsa de Comercio de San Juan, realizó varios aportes potenciados con herramientas que están en el mercado de capitales. Propuso que se cree un ente rector para la articulación de todas estas herramientas.

También propuso la creación de un comité de crédito público-privado.

Osvaldo Rebollo, prosecretario de la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas, destacó que “estamos acá porque hay un problema serio, no sabemos cómo salir de esto: la crisis sanitaria que derivó en crisis económica. La visión que tiene cada uno de la crisis es básicamente de incertidumbre. Este debe ser un espacio de generosidad para aportar herramientas en lo que en otras mesas se presenta como demanda, pedido de ayuda”.

Agregó Rebollo que este es un momento histórico para ver cómo participar del sistema financiero con herramientas novedosas. “Hace falta articular, ver la forma de potenciar Garantía San Juan y eso deberían apoyar los bancos acá presentes y el gobierno instrumentar la forma de que sea una herramienta más fuerte porque es una gran herramienta. Esto debe ser el comienzo de algo más grande, más importante. Me sumo a la idea de armar una mesa de trabajo conjunto. Este sistema para que funcione debe tener un ente rector, un mesa de inteligencia financiera”, aseguró.

Del Banco Galicia, Pablo Cortesi, apoyó la idea de armar un comité público- privado para regular, y tener presente a Garantía San Juan para que todos puedan trabajar con ese organismo “y que este más adaptado a lo que cada banco pueda pedir y podamos usar todos”.

Eugenia Chufan, del Banco Supervielle, contó que cuentan con el programa Abuelos en Red y otros de educación. “En los últimos tres meses muchos comercios nos preguntaron si no tenemos guía del estilo de FONDEFIN. En este momento tenemos que ver la emergencia económica y eso requiere una línea especial de capital de trabajo que sea la misma para todos los bancos”.

Raúl Molina, del Banco BICE, contó las líneas vigentes de capital de trabajo y firma digital. “Venimos trabajando con las economías regionales y en San Juan con las cadenas vitivinícola y olivícola. Somos banca de desarrollo y este directorio está orientado a la pequeña y mediana empresa”.

Hernán González Viberti, de Banco Comafi, dijo que la incertidumbre actual frena la inversión. “Hoy las empresas están frenadas y no toman decisiones por esa incertidumbre. Igual San Juan está muy bien. Coincidimos con todas las propuestas mencionadas. Tenemos todas las líneas de financiamiento para todos los segmentos, está bueno este ámbito aunque la solución no surja ahora. Cuentan con todo nuestro apoyo. Nosotros sí trabajamos con Garantía San Juan y es un buen momento para reeditar eso, revisar topes para que a la empresa le sea más sencillo poder aplicar y que no se frene la rueda”, señaló.

Los aportes de la mesa del sector Financiero, que serán ajustadas antes de las mesas intersectoriales, son:

Crear una Unidad de Coordinación que potencie la articulación de las distintas herramientas que ha desarrollado la provincia de San Juan (Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan, Garantía San Juan, Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones).

Impulsar un modelo de intervención de financiamiento responsable mixto, público-privado, que desarrolle la política de crédito para cada sector y constituya un Fondo de Desarrollo Productivo de San Juan, que podrá destinarse a: la compra de instrumentos en el mercado de capitales, tales como cheques avalados, FCE y obligaciones negociables; al diseño e instrumentación de programas de emisión de bonos verdes, buscando involucrar a las grandes compañías que generan un mayor impacto ambiental en la provincia.

Difusión de cheques de pago diferidos avalados como herramienta de financiamiento de capital de trabajo.

Gestionar, junto a las grandes empresas locales incluidas en el listado de AFIP, la utilización de la Factura de Crédito Electrónica como herramienta de financiación de capital de trabajo de las pymes locales.

Otorgar avales del Fondo de Riesgo Provincial a la emisión de deuda local de pymes locales para fondear proyectos de mediano plazo.

Potenciar la educación financiera por medio de capacitaciones a los distintos sectores de la sociedad sanjuanina, haciendo foco en los sectores más vulnerables (adultos mayores, sectores de menor nivel educativo, comercios) a fin de promover el acceso a las nuevas tecnologías y el uso de las herramientas que ofrece el sistema bancario y del mercado de capitales. Proponer incluir en la currícula escolar la educación financiera.

Potenciar el uso de canales electrónicos para hacer pagos y transacciones en entes públicos y privados de toda la Provincia y propiciar la diversificación de los puntos de acceso para la extracción de efectivo mediante la adhesión de los principales comercios al servicio Extracash/Cashback, en los distintos departamentos de la Provincia.

Poner en funcionamiento una Carpeta Crediticia Digital Única como herramienta del servicio de información crediticia y asesoramiento financiero que desarrollará la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, con el compromiso de todas las entidades financieras de actualizarla información periódicamente.