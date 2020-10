Una mentira y un llamado de atención fue el motivo por el que Micaela se fue de su casa

Desde el domingo a la mañana la familia no tenía novedades de la chica de 18 años. De forma voluntaria volvió a su casa.

Micaela Moreno, tiene 18 años y sus padres le llamaron la atención por no decir la verdad sobre unas materias que debía rendir. Esto fue lo que provocó que la joven dejara su casa en el Lote Divino Niño Jesús, Rawson, este domingo cerca de las 10.

Su mamá Alejandra habló con sanjuan8.com, contó que cómo se enteraron que no había rendido bien unas materias decidieron quitarle el celular y le indicaron que no iba a salir hasta que cumpliera con la escuela. Micaela decidió dejar su casa a raíz esto y desde entonces era intensamente buscada. Sus amigos no saben nada, pero su madre sospechaba que estaba en la casa de una amiga en Caucete.

Finalmente, pasado el mediodía personal de Relaciones Policiales informó que la joven regresó de manera espontánea al hogar. De igual manera se llevan a cabo los protocolos de rigor.