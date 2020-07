El mensaje de la mamá de Brenda, a un año del crimen: “Tus hijos nunca te van a olvidar”

A un año del brutal femicidio de Brenda Requena Montaña (24), la joven que estuvo desaparecida y días después fue hallada asesinada en Villicum, su madre Laura Requena le dedicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales: “Tus hijos nunca te van a olvidar”.

En su cuenta de Facebook, Laura expresó: “A un Año de tu partida forzosa no quiero dejar de recordarte aunque siempre estas presente en tu hija te veo es volverte a tener m chiquita pero más lindo seria estar con vos te extraño tanto al escribir estas palabras con lágrimas en los ojos se me vienen tantos recuerdos de vos Mi niña Brenda pero m lamento no a ver estado atenta a toda tu situación no abría los ojos para ver k te estaban lastimando toda esas mierdas de persona hicieron creer k te habías ido x voluntad propia pero yo sabía k no ibas a dejar tus pollitos solos no para algo así solo te alejaría solo matándote como lo hicieron acá están mi mañosos siempre les hablo de vos ellos no te van a olvidar Hoy y siempre te amo Guiame x el buen camino para criar tus pollitos Mi amor . SOLO QUIERO K SEA HAGA JUSTICIA y k el o los paguen caro todo lo k te hicieron”.

La causa

Laura, en representación de sus dos nietos –hijos de Brenda- constituyó una querella para pedir justicia por la joven madre.

Diego Álvarez, padre de los hijos de Brenda y principal sospechoso se su crimen, fue procesado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. Permanece en el Penal de Chimbas, a la espera de que el caso en su contra sea elevado a juicio.

Respecto al único sospechoso de su femicidio, la querella pidió acceso al expediente para saber si la familia de Álvarez estuvo implicada o no en el delito de encubrimiento del crimen. En este contexto, analizarán si es pertinente presentar más pruebas a la causa.

Por otro lado, el supuesto amante de Brenda, José Guajardo, fue procesado sin prisión preventiva por omisión de auxilio cuando vio mientras Álvarez golpeaba a la joven momentos antes del desenlace fatal. El imputado está a la espera del juicio y, según afirmó la mamá de Brenda en De Sobremesa, se encuentra fuera de la provincia desde principio de año.