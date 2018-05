Mensaje discriminatorio: no quiere que su hija comparta clase con un nene con autismo

Gina Vicentela quedó sorprendida con el mensaje de Whatsapp que recibió en su celular y decidió viralizarlo. Una supuesta mamá de una compañera de colegio de su hijo le mostró su molestia porque los pequeños comparten la clase en la Escuela Provincia de Neuquén, San Martín.

El mensaje decía: "Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas". ¿Por qué no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Porque acá lo único que hace es atrasar a los niños sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", agregó.

Mariano, de 6 años, tiene autismo y concurre al colegio sin ningún tipo de problemas. De hecho nunca le manifestaron nada en el establecimiento y es la primera vez que sufre este tipo de discriminación.

Gina no pudo determinar el número de teléfono desde el que le enviaron los mensajes porque inmediatamente fue bloqueada.

La mamá del pequeño alumno publicó la captura del chat en su cuenta de Facebook y el mensaje comenzó a recorrer las redes sociales mostrando un repudio total contra la que envió los mensajes.