Médico infectólogo: "Hay que conseguir que el 100% de la población se vacune contra el sarampión"

/// Marcela V. Silva

Luego de que desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación informaran que es de vital importancia que se refuercen los centros de salud de todo el país para que trabajen en materia de prevención en el sarampión, desde San Juan explicaron que el 91% por ciento de la población de doce meses había recibido la triple viral, quedando desprotegidos el 9% de los pequeños. Mientras tanto, un médico infectólogo recomendó vacunar al 100% de los niños.





Pablo Romano, profesional del Sanatorio Argentino, habló con sanjuan8.com y resaltó la importancia de la vacuna. "A veces con una sola dosis es suficiente, pero la segunda es para que no quede un margen de error. Ya que el paciente puedo no reaccionar a la primera y si con la segunda", explicó.





Leé también: Sarampión: solicitaron que los padres revisen los carnet de vacuna de sus hijos





El medico resaltó que lo ideal para evitar este tipo de enfermedades que se han registrado en países en donde las vacunas no son obligatorias como en el continente europeo es que los niños fundamentalmente de doce meses se vacunen en su totalidad.





Hay que conseguir que el 100% se vacune a los 12 meses ya que es fundamental. Ante la pregunta de qué opinaba de los movimientos antivacuna fue claro y contundente con su mensaje: "Hay vacunas que son obligatorias y ningún padre debería decidir si se coloca o no, porque no solo desprotege a su hijo sino a los demás niños que lo rodean y se ponen en riesgo a pequeños que quizás no tuvieron una buena reacción".





Mientras tanto, la vacuna contra el sarampión, rubeola y parotiditis "paperas" son colocadas en todos los centros de salud, ya sean privados o públicos, de la provincia de forma obligatoria y gratuita.