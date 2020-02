Medicamentos gratis para PAMI: "Este puede ser un golpe fatal para las farmacias"

Desde la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, no tienen idea de cuáles serán los 170 medicamentos que los afiliados de PAMI comenzarían a recibir desde marzo. Recién entre este miercoles y jueves, se comenzarán a constituir mesas para analizar el tema. Por lo menos así lo manifestó el titular de esta entidad, Carlos Otto, este martes.

Con la incertidumbre de cuál será la letra chica, teniendo en cuenta que ya se descongeló el precio de los medicamentos y que, en los últimos días, se registró una suba de un dígito (3% más caros desde este fin de semana), las farmacias guardan un poco de recelo sobre lo que sucederá.

El problema es que no existe un diálogo fluido con PAMI desde que terminó (por lo menos eso es lo que acordaron) el conflicto que mantuvieron por una deuda de $2.000.000 que se abonará en 9 veces. "Ahora no entenderemos lo que ocurrirá. No sabemos cómo se va a manejar porque es un tema muy complejo", dijo en AM1020.

"Venimos de negociar una deuda de $2 millones y ahora no sé con qué negociaciones nos vamos a encontrar", dijo Carlos Otto, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias.

En ese contexto, manifestó que "la sustentabilidad de las farmacias viene golpeado y esto puede ser fatal". Otto se refirió al fuerte impacto que tuvo el dólar en las importaciones el año pasado y en el fuerte incremento que sufrieron los insumos, lo que se tradujo en un golpe al bolsillo del consumidor final.

Ahora, intentarán determinar cómo el Gobierno se las arreglará para ayudar al sector o qué medidas adoptará para no dejarlo desamparado, si es que así piensa hacerlo.

La medida se conoció a fines de la semana pasada y comprende un listado de 170 medicamentos para los jubilados que cobran la mínima. A esto se le sumará un incremento del 13% en los haberes que percibirán.

Según manifestaron fuentes de gobierno, el respaldo al sector se impulsará con una inversión de $30.000 millones que se abonarán desde las arcas del PAMI.