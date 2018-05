Medicamentos: algunos subieron hasta un 5% en el último bimestre y alientan a comprar genéricos

El mercado de los medicamentos, que está sujeto a la economía global, se comporta de manera variable durante todo el año, manifestando picos en la época invernal. En este último bimestre se registró una suba de entre el 2 y 5% pero en algunos remedios específicos. Este es el caso de los que son proveídos por las empresas que trabajan con insumos extranjeros. Por esta razón, desde el Colegio de Farmacéuticos intentan romper con el mito de que los medicamentos genéricos son malos porque son los más accesibles, en materia económica; esto se debe al precio final. Entonces, los genéricos se constituyen como una buena opción para cuidar el bolsillo, siempre y cuando sean adquiridos en las farmacias y no, en kioscos. "No hubo suba en masa", aseguró a sanjuan8.com, el presidente de la entidad, Mauricio Barceló.





Aunque la inflación ajuste algunos bolsillos, este sector no se ve restringido porque implica un consumo necesario. La difícil situación económica que atraviesan los argentinos no impacta directamente en este rubro y eso es respaldado por las estadísticas que marcan que los medicamentos no dejan de adquirirse. De hecho, a esta altura del año que las enfermedades respiratorias trepan las mediciones, la visita a las farmacias se acrecientan.





Con respecto a futuras subas, no se descarta, pero tampoco se asegura. Esto sucede porque la orden es informada a nivel nacional y en ese caso los precios se actualizan de manera automática.









¿Son "de fiar" los genéricos?

Los medicamentos genéricos son los que no se distribuyen con nombres comerciales, sino más bien, el de la droga, pero poseen las mismas características a los que tienen mayor prestigio ya sean nacionales o importados.





En los últimos días, en las redes sociales, se han advertido quejas por la suba de los "Ibuprofeno", que son de venta libre. Ese tipo de medicamentos es formulado por más de 30 laboratorios y llega al mercado con diferentes nombres. Lo que puede ocurrir es que algunas de esas droguerías hayan remarcado sus precios.





Por esta razón, desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que "la gente no tiene que tener miedo al genérico comprado en farmacia, pero sí tiene que tenerle pánico al medicamento comprado en almacén".

¿Por qué es más económico?





Porque se adquiere en envases a granel, en paquetes de hasta mil blíster, lo que implica que su costo al por mayor sea más accesible. También se tiene en cuenta que el laboratorio es de menos marketing y los envases son menos sofisticados.

Hay que desconfiar de los medicamentos que se compran en los kioscos, porque los propietarios de negocios no los preservas con controles de temperaturas correspondientes, no saben de qué lote fueron extraídos, y no se responsabilizan por la salud de la gente, tal como las empresas autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, etc.