El material de bioseguridad para médicos y odontólogos encarece las consultas

Los dentistas ya están autorizados a trabajar, pero piden que las obras sociales se hagan cargo del plus por el equipo de bioseguridad necesario para una atención segura. En tanto, algunos médicos ya cobran un plus de 500 pesos por elementos descartables de seguridad.

La cuarentena administrada ha permitido que varios profesionales, entre ellos los dentistas y médicos en general, puedan volver trabajar. Pero la pandemia y las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio provocan el encarecimiento de las consultas.

Desde el Colegio de Odontólogos indicaron que los profesionales no atenderán hasta que las obras sociales se hagan cargo de los materiales de bioseguridad. El costo promedio de este equipo ronda los 1700 pesos que se debería cobrar a los pacientes.

Fabiana Basso, presidenta del Colegio de Odontólogos, explicó el procedimiento de seguridad que los profesionales deben realizar. “No podemos tener más de un paciente en el consultorio. La persona debe ser equipada con cofia y botas descartables, mientras que la vestimenta de los profesionales deber ser similar, sumado al barbijo y la máscara. A eso debemos sumarles los descartables y las medidas de limpieza cada vez que hay se retira un paciente. Todo esto encarece la atención, pero es una medida de seguridad necesaria”, indicó la profesional.

Los odontólogos piden que las obras sociales asuman el costo de este plus que en esta época de pandemia de COVID-19 es de vital importancia para la atención.

Los mismo pasa en el sector médico. Algunos profesionales ya cobran un plus de 500 pesos por elementos descartables de seguridad. Esto, a pesar que desde el Colegio que los nuclea indicaron que no es necesario si no son pacientes con síntomas de COVID-19.