Más de mil sanjuaninos no podrán votar porque no retiraron sus DNI

Mario Parra, director del Registro Civil, explicó que sólo en Capital hay más de 350 documentos sin retirar. Sumado a los de toda la provincia, suman más de 1000 personas que no podrán sufragar por no contar con el DNI.









La mayoría de los carnet que no han sido retirados, son aquellos que se realizaron de manera gratuita. "No hay una sanción para aquellos que no buscan el DNI, pero les pedimos que sean consiente que el Estado emplea un recurso en beneficio de las personas y que tal vez podría ser ocupado por otro que realmente lo aproveche", indicó Parra.









Una vez emitido el trámite el Registro Civil tiene la obligación de mantener el carnet un año. Pasado este tiempo el mismo se devuelve a Buenos Aires para su destrucción. En ese caso las personas deberán nuevamente iniciar el trámite.