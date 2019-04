Más de 4000 personas disfrutaron del Concierto de las Américas en el Alcázar

Con gran convocatoria, sanjuaninos y turistas fueron parte de una noche mágica en el Cerro Alcázar en Calingasta. Una vez más, se fortaleció la cultura latinoamericana a través de los valores turísticos más importantes de la provincia: las bellezas naturales y la cultura. Con una puesta de primer nivel a cargo de los músicos de Bajofondo y Los Jaivas,se desarrolló la octava edición del Concierto de las Américas.









Desde muy temprano, el público llegó hasta el cerro en busca de las mejores ubicaciones para disfrutar de la propuesta organizada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, y la Municipalidad de Calingasta. Previo al concierto, una de las atracciones para los asistentes fueron los stands que mostraron las producciones artesanales del departamento.









Minutos antes de las 20, la noche se adueñó de los cerros y, desde las tribunas, el público observó con gran expectativa el show de luces que dieron color al escenario natural.









Con esta puesta, el reconocido presentador de tv y radio, Lalo Mir, junto a la periodista Marcela Podda, dieron inicio al espectáculo que contó con la combinación de rock psicodélico y rock progresivo junto a la banda trasandina Los Jaivas. Por su parte, la agrupación formada por argentinos y uruguayos, puso su toque con su tango electrónico. Lalo Mir desplego su perfil periodístico y entrevisto en el imponente cerro a los músicos internacionales que tuvieron palabras elogiosas con el enorme evento.













La danza llegó con el talento de los integrantes del Ballet San Juan Nuevo Arte, quienes pusieron el ritmo latinoamericano a esta noche de ensueño en un paisaje insuperable que, año a año, se transforma en un escenario perfecto para el desarrollo de un espectáculo imponente bajo las estrellas.









La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan dijo "Lo que vivimos hoy en el Concierto de las Américas es único. Es el concierto con más convocatoria que habido hasta el momento, que además se televisa y por streaming sale a todo el mundo y se ha posicionado, no solamente con la gente que viene, si no con los artistas, creo que es muy importante. Lalo Mir se va fascinado, no sólo con el concierto y con el lugar, sino también con este precioso lugar que es Calingasta. Gracias también al intendente Castañeda que ha propiciado que los calingastinos puedan visitar y conocer también esto que es ese concierto de un hecho cultural de Gran relevancia para la provincia y para el país.













El gobernador, que presenció el espectáculo junto a su esposa, se refirió también al concierto y dijo "hemos venido a ver un espectáculo cultural que es de lo más destacado, con artistas del mundo, que se permiten ello y nos permitimos nosotros este gran lujo, en poderlos tenerlos acá en la provincia de San Juan, acá en el departamento de Calingasta".