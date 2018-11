Más de 300 pancheros serán desplazados del Parque de Mayo

Remodelarán el Parque de Mayo y los pancheros que tienen sus carros en las calles aledañas están preocupados porque deberán ser desplazados.





Son más de 300 pancheros los que trabajan en la zona de calles San Luis y Las Heras, área que deberán desalojar por las obras en el pulmón verde de la Capital. En diálogo con Canal 8, expresaron que pidieron que les den otro espacio, pero que les ofrecieron los que hay en San Luis entre España y Las Heras. Lugar en el que no entran tantos carros.





"En las remodelaciones del Parque está contemplado un lugar para los artesanos, pero para nosotros no, no tenemos un espacio alternativo", dijo uno de los vendedores. Reclaman que les del el playón del pulmón verde, pero eso no está determinado por el momento.