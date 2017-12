Marinero busca bajar un gasto que él mismo multiplicó por tres

El ahorro que busca generar el intendente de Iglesia, Marcelo Marinero, con el achicamiento de la planta política ni siquiera se acerca al efecto inverso que causó hace dos años, cuando aumentó en un 200 por ciento la cantidad de cargos de esa naturaleza. Ahora, paradójicamente, quiere meterle tijera a un gasto desmedido que él mismo generó. Prometió dejar sólo una de las seis Secretarías que tiene y confesó que "esa estructura no funcionó".





En su momento, allá por fines de 2015, tras ser electo como sucesor de su hermano Mauro, Marinero tomó una decisión que causó indignación. De tener una planta política de 30 cargos para administrar la Municipalidad de Iglesia, modificó el organigrama, llenó de Secretarías su Gabinete y eso le valió fuertes cuestionamientos. No sólo por agrandar el gasto político, sino por aprovechar y designar a 10 familiares.





Municipios con bastante más habitantes, como Pocito y Albardón, que implican una prestación de servicios mucho más intensa, nunca tuvieron semejante número de estructuras políticas que pagar y un gasto corriente tan alto en proporción al presupuesto. Y ni hablar en cantidad de empleados: por lejos, Iglesia es el que cuenta con más en relación a su número de habitantes.





Este martes, en una nota que le concedió a Canal 8, el jefe comunal anunció que a partir de enero de 2018 dará marcha atrás con la planta política. Será una movida que no alcanzará a reducir en el mismo porcentaje las erogaciones que incrementó sin control hace dos años.





Según sus palabras, achicará en "un 40 por ciento" el staff de 90 cargos políticos que viene arrastrando desde poco después de asumir, es decir que se quedará con 54. Marinero dijo que aún no ha sacado la cuenta de cuánto ahorrará, pero la cuenta es fácil: seguirá teniendo 24 puestos más que cuando llegó al poder.





La necesidad de podar los gastos para el año que llega se debe, en gran parte, al descalabro que el propio Marinero armó con una planta política superpoblada. Si mantenía la misma que recibió, hubiera tenido 60 sueldos menos que pagar durante dos años (en el municipio dicen que el promedio es de unos 15 mil pesos cada uno). Eso da alrededor de 21,6 millones de pesos que no tendría que haber desembolsado.





El ajuste incluirá la eliminación de cinco de las seis Secretarías (sólo quedará en pie la de Gobierno), Direcciones y Asesorías. Y de acuerdo a lo que adelantó, hay funcionarios que lo venían acompañando desde el principio que se quedarán afuera. Entre ellos está Sergio Cortez, el secretario de Hacienda que quedó en el ojo de la tormenta luego de trenzarse a piñas con otro hombre en un boliche del departamento.





El jefe comunal le dio a este medio algunas razones de su medida. Primero, dijo que "el gobernador Uñac y el ministro Gattoni vienen hablando de los importante que es bajar el gasto". Por otro lado, señaló el factor presupuestario: "El año que viene no va a ser fácil, tenemos que cuidar los recursos y queremos tomar medidas anticipadas, para no encontrarnos con sorpresas ni sobresaltos con las cuentas".





Paralelamente, también enumeró razones de gestión. "Yo armé un gabinete con seis Secretarías y ahora me doy cuenta que eso no funcionó, no ayudó a ordenar las cosas y ser más eficiente", contó. Darse cuenta le llevó nada menos que la mitad de su mandato y una suma enorme en el pago de sueldos a funcionarios que, por lo que él mismo dijo, eran perfectamente prescindibles.





Marinero, como su hermano, ha sido motivo de polémica por el mal uso de las regalías mineras que provienen del yacimiento Veladero y, a criterio de los opositores de turno, el despilfarro de los fondos municipales. Los dos se han encargado de negarlo sistemáticamente, mientras la tensión con los dirigentes que están en la vereda de enfrente es permanente.





Con un presupuesto de 150 millones de pesos para este año y un aumento del 30 por ciento para el próximo, los opositores aseguran que los Marinero sepultaron la posibilidad de hacer crecer al departamento con obras y proyectos económicos sustentables que el día de mañana, cuando no esté Veladero, generen puestos de trabajo. Y recuerdan que parte de las regalías se gasta en el pago de becas, cosas que Mauro reconoció cuando era intendente, y en obras insignificantes que no ayudan a transformar Iglesia.