Manifestante en zunga: "Si me encuentran con un tiro en la frente no crean que fue suicidio"

El hombre que fue noticia nacional, habló con Canal 8 y reconoció que seguirá manifestándose caminando en tanga por las calles céntricas hasta que no saquen de esa zona a los travestis. "En mi maletín llevaba mis documentos y mis cigarrillos. Sabía que me iban a detener porque es lo correcto. Lo que no es correcto es que no detengan a las trabajadoras sexuales", sentenció Alberto Mattar.





Lejos de bajarle el tono a la protesta fue más lejos aún, porque advirtió que si aparece con un tiro en la frente, no será porque se suicidó, ya que no piensa hacer eso. Dando a entender que ya recibió amenazas por su actitud.





Consultado por su hermano, el juez de Faltas Enrique Mattar, explicó que no se comunicó con él, porque supone que estará avergonzado de lo que hizo su hermano mayor. "A mi no me manda nadie. Hice lo que sentí que debía hacer para que saquen a estas personas de acá", concluyó.





Embed





En el INADI no hay denuncia





Silvia Martín dialogó con la prensa y argumentó que hasta el momento nadie realizó una denuncia, ni una presentación contra la manifestación que realizó Alberto Mattar por las calles céntricas, en contra de la oferta sexual que realizan los travestis en la zona de avenida Córdoba, entre calle Aberastain y Güemes.