Malestar entre los estudiantes de la UCCuyo por el aumento de la cuota en las facultades

Las partes tuvieron una reunión, este jueves por la tarde, para hablar del tema. Pero el resultado no fue el esperado por lo que los estudiantes determinaron cortar la avenida Ignacio de la Roza para reclamar.









El malestar no sólo radica en la fuerte suba, sino también en la falta de infraestructura edilicia. Los padres manifiestan que no hay ventiladores en las aulas, faltan elementos básicos en los baños, no hay bidones de agua. "No sabemos a dónde se va el dinero que invertimos", indicó una mamá a sanjuan8.com