Maestras se caracterizaron como si estuvieran en clases y sorprendieron a sus alumnos

El 25 de Mayo, es una fecha patria que en la Argentina no pasa desapercibida: hay actos escolares, comidas típicas y el infaltable desfile en las diferentes provincias. El color de la bandera no solo empapela las escuelas, sino el frente de las casas. Este año, el coronavirus y la ausencia de clases dejó un paisaje desolador, pero que sirvió para que algunas maestras diseñen un programa para que este día no pase desapercibido.

sanjuan8.com habló con Gloria Torres, maestra de la Salita Naranja del Colegio JINZ Dulce Corazón de María, de Villa Krause y contó que se caracterizó para que los 18 niños y niñas que tiene a su cargo puedan revivir un acto que suele ser el que más les gusta. “La historia es un área del pensamiento que no tienen incorporando los niños de nivel inicial, por eso lo ideamos de manera en la que puedan relacionar el pasado con el presente”, explicó la maestra.

Mientras armaba la vestimenta y elegía los colores que se colocaría para que la salita naranja aprenda sobre la libertad y la independencia, habló con sanjuan8.com y detalló que este año la virtualidad fue el escenario de una fecha muy importante.

“La historia es difícil de trabajar en nivel inicial y desde lo virtual armamos algo con el resto de las docentes también de sala de 4. La idea es que los niños puedan relacionar el pasado patrio con costumbres familiares propias a través del el juego y la alimentación”, añadió Gloria.

¿Qué juegos fueron pasando a través de la historia y que comidas típicas son las que aún perduran? Ese fue el eje temático de esta escuela que usó los videos para enseñar que existió un pasado y “que gracias a eso tenemos este presente”.

Por otra parte, una docente de una escuela pública de Chimbas contó a sanjuan8.com, que los diferentes cursos del establecimiento ubicado en RN 40 trabajaron diferentes actividades en las guías pedagógicas con la temática y la importancia del 25 de Mayo.

“Justo estábamos encargadas del acto las docentes de 5to y 1ero y por el tema de la pandemia es que lo estamos haciendo de manera virtual y por eso les pasará a los padres a través de WhatsApp”, dijo la maestra.

Maite (salita de tres) se caracterizó y junto a su familia prepararon comidas típicas.

Esta docente detalló que el video se trabajó con alumnos y docentes y se pasará este lunes 25 de Mayo a todas las familias.