///Por María Alejandra Araya

La lista es incompleta. A veces, se hace necesario desaprender lo aprendido, otras, mantenerse en lo aprendido por genuino. ¿Un traba-lenguas? No, un destraba-emociones. Porque, después de todo, ¿qué es ser madre?





La vaga tiene madre y es madre, esa semiosis social infinita que se reinterpreta cada vez que el signo celebra su día. Todos somos hijos, piensa, yendo a comprar el regalo. Luego de que se divorció y hasta que lo conoció al Igna, Franco y Ezequiel llegaban sin ese presente propio al Día de la Madre porque el ESMA se vengaba. Cuando crecieron, ambos cortaron la costumbre:





-Pa, mi mamá nos compra tu regalo del Día del Padre, ¿por qué vos no hacés lo mismo?





Deslizarse por entre las colchas para que no se despierten, aguantar el chat de las madres de la escuela, soportar las críticas, comparaciones y consejos que le dieron cuando fue primeriza. Faltan años. Falta ver que sus hijos se enamoren. Falta no estar de acuerdo con alguna amistad, salida y/o novia. Faltan los piercing, tatuajes o teñidas de pelo. Faltan los peligros. Falta escuchar "vos no sabés nada, mamá".





Porque, después de todo, ¿qué es ser madre? ¿Un mandato? ¿Una necesidad? ¿Un llamado de la naturaleza? ¿Una decisión? ¿Una experiencia?





Muchas veces, La vaga, se lo pregunta.





Ser madre es sembrar en un territorio incómodo y, a la vez, hermoso. Regarlo con amor sin esperar saborear el fruto.