Macri a una radio de Ullum: "San Juan es una de las provincias que más está creciendo"

El mandatario volverá a pronunciar su discurso en el Debate General de la ONU y tendrá la particularidad de que lo hará el martes 25 de septiembre, en pleno paro general de la CGT en Argentina.





En una entrevista que dio en La mañana junto a usted, programa que se emite en Radio Santa Cecilia de Ullum, destacó la producción local –energías renovables, minería y agricultura-, Tambolar y la inflación, entre otros temas.





Estas son las frases más importantes que dejó para San Juan:





"Vincularnos con el mundo para que lo que se produce en Ullum o en cualquier otro lugar del país vaya a las otras provincias o al exterior, como ocurrirá ahora en este trabajo en conjunto que estamos realizando en conjunto con la provincia en el aprovechamiento del dique El Tambolar que va a dar energía y generará una zona agrícola nueva".





"Este tipo de obras (dique El Tambolar) no sólo generan trabajo cuando se hacen sino que, cuando se terminan, queda más trabajo porque hay una zona agrícola nueva, no tenés problemas de inundaciones y los que hoy tienen zona agrícola no pierden las cosas cuando viene mucha agua, y tenés energía de calidad para la provincia, que es una de las que más viene creciendo, no sólo de la mano de la agricultura sino de la minería también".





"Se puede hacer minería cuidando el medio ambiente. Y, eso genera trabajo y futuro. Hay mucha Pyme que se desarrolla en la zona para abastecer a la minería".





"También hay que destacar las energías renovables, porque San Juan tiene un capital enorme que es el sol".





"En la medida en que baje el Riesgo País, es que empieza a haber financiamiento de vuelta para las empresas, para comprar equipos, máquinas, para hacer nuevos proyectos como El Tambolar o los Parques Solares de Ullum 1, 2 y 3".





"Necesitamos una política al servicio de la gente, que rinda cuentas, que sepa que la prioridad es generar trabajo privado de calidad, que los pibes puedan elegir quedarse en Ullum, sea con los emprendimientos con la industria o con los emprendimientos que estamos haciendo y vamos a hacer con el Tambolar, o con la Ruta 40 que está completando y avanza para ser Autovía".





"Vamos a empezar a remodelar el aeropuerto (Domingo Faustino Sarmiento) para conectarlo al mundo, para que la gente venga, comercie, intercambie con los sanjuaninos y con cada rincón del país".





"Queremos que la Argentina se desarrolle de una vez por todas como un verdadero país federal, que cada uno pueda hacerlo desde su provincia. No más que las cosas tengan que pasar por Capital Federal, ni siquiera para tomarse un avión al exterior".





"Ese es mi sueño como Presidente, para eso ayudo, para que cada sanjuanino pueda elegir en libertad dónde vivir y trabajar".