El lunes reabren los clubes sociales: conocé el protocolo y cómo solicitar el permiso

Continuando con las habilitaciones sociales y deportivas, tanto de disciplinas del deporte, como de instituciones deportivas con actividad social, la Secretaría de Deportes informa sobre nuevas habilitaciones que entrarán en vigencia desde el lunes 12 del corriente, aprobadas por el comité COVID-19 provincial.

De esta manera, la actividad social de los clubes, cuyo protocolo reproducimos a continuación, como el skatebording y el rally raid, sumándose a las 47 actividades y deportes ya habilitados y cuya práctica se encuentra reactivada y en pleno proceso de práctica. Por ello, los protocolos son los siguientes:

Clubes sociales

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable.

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen, debe validarlo llamando a la Secretaría de Deportes (4227299), en el horario de 8 a 16 horas.

Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente, se procederá a la carga de la Institución en la Plataforma de la SED para sacar los permisos correspondientes.

Colocar el certificado en un lugar visible.

Generalidades

Se abre el club para reuniones familiares y sociales en grupos de hasta 8 personas. Esto se irá flexibilizando según las medidas que dictamine el comité COVID-19.

Día y hora de lunes a sábado de 8 hs a 24 hs y feriados.

El factor de ocupación debe ser no más del 30% de la masa societaria de cada club.

Independientemente de la autorización otorgada por la SED, la apertura y funcionamiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

Se encuentran prohibido los eventos masivos.

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Mantener siempre la distancia de 2 metros.

No compartir elementos personales ni vajilla (platos, vasos , cubiertos).

Ingreso

Solicitar turno al club.

Solicitar el permiso en la página de Deportes.

Al momento de ingresar al club, se deberá registrar los datos personales (nombre, DNI, núm. de tel., día), en la planilla correspondiente.

Cada persona que ingresa debe usar tapaboca obligatorio, el cual debe mantener en todo momento hasta ocupar su lugar, y colocárselo cada vez que lo abandone por cualquier motivo.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano en el ingreso, para mostrar los puntos de acceso y salida. En lo posible, el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar bien marcados.

Exponer la cartelería con protocolos de higiene por Covid-19. La misma podrá obtenerse a través de la página www.sisanjuan.gob.ar/coronavirus.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario”, quien debe llevar el registro del control diario de ingreso del personal, proveedores y de los socios, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos. Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19, informar al 107.

La apertura de las cantinas y/o buffet dependen del club y de los entes de control correspondientes (Ministerio de Turismo y Cultura).

PROHIBIDO el uso de piletas.

PROHIBIDO las zonas de juegos.

En caso de parrilleros juntos o pegados, se usaran uno de por medio.

Permitido el uso de salones cerrados al 30% de su capacidad. A estos, se los debe ventilar cada 2 horas.

Aquellos sectores que no puedan ser ventilados, no se habilitarán en esta etapa.

Se deben desinfectar e higienizar cada una de las mesas y sillas utilizadas como así también el predio y lugares comunes. Esta tarea está a cargo del club.

Las canchas estarán habilitadas para quienes tengan turno y ese turno no es el mismo que para la reunión social, son independientes. (Si no tiene turno para reuniones, no puede quedarse luego de jugar.

Higiene

Baños/vestuario

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

El club deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de manos: alcohol líquido, toallas de papel descartables, secador de aire. O cada socio usa su propio kit de higiene.

Cada 1 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas con solución lavandina-agua.

Al ingreso del club, se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante.

También, se incorpora una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los socios que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Skateboarding

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable.

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen, debe validarlo llamando a la Secretaría de Deportes (4227299), en el horario de 8 a 16 horas.

Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente, se procederá a la carga de la Institución en la Plataforma de la SED para sacar los permisos correspondientes.

Colocar el certificado en un lugar visible.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 10 a 21 hs.

Turnos de 60 minutos con 15 de desinfección.

Edad: A partir de los 6 años, bajo la modalidad entrenamiento.

Cantidad de 12 atletas por hora.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre cada pista.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Se designará un responsable de pista, el cual será asignado desde el municipio.

El atleta deberá ingresar con tapaboca. Solo puede retirárselo al momento de iniciar el entrenamiento. Y debe colocárselo nuevamente al finalizar la actividad.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar solo con turno, otorgado por la Institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La Institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución deben mantenerse siempre en el mismo horario y deben coincidir con el mismo grupo de personas. Estos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la Institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El Deportista, no podrá, asistir a más de un club. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los atletas deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no mas de 5 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

Los atletas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo.

Al ingreso del establecimiento y de la pista, se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El atleta deberá higienizar sus manos y calzado.

Establecimiento

La pista deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Exponer la cartelería con protocolos de higiene por Covid-19. La misma podrá obtenerse a través de la página sisanjuan.gob.ar/coronavirus.

La pista se mantiene cerrada al público, solo se admite el acceso a aquellos atletas que tienen turnos asignados.

La pista tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de COVID-19 informar al 107.

Se clausurarán bebederos.

Entrenamiento

Se podrá ingresar solo con entrenamiento previamente acordado vía online.

Marcar boxes de 4 metros cuadrados en las áreas de descanso, para mantener la distancia con los demás corredores.

Delimitar las zonas de trabajo con la distancia correspondiente.

Ordenar a los atletas en la zona de salida cada 2 metros.

Las pasadas deben ser individuales y no grupales.

La hidratación es personal, deberá llevar su kit de higiene personal (alcohol en gel, toalla, jabón).

Higiene

Baños/vestuario

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

El club deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de manos: alcohol líquido, toallas de papel descartables, secador de aire. O cada socio usa su propio kit de higiene.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas con solución lavandina-agua.

Al ingreso del club, se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante.

También, se incorpora una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado.

Personal

El uso de barbijo/tapa boca, mascara facial es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2mtrs de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los socios que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

Rally raid

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable.

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen, debe validarlo llamando a la Secretaría de Deportes (4227299), en el horario de 8 a 16 horas.

Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente, se procederá a la carga de la Institución en la Plataforma de la SED para sacar los permisos correspondientes.

Colocar el certificado en un lugar visible.

Generalidades

Día y hora: sábados y domingos de 10 a 20hs.

Edad: a partir de los 6 años. Los menores de 18 años deberán ir acompañados de un mayor.

Los pilotos deberán acreditar ante la secretaria el seguro de riesgo de accidente personales.

Independientemente de la autorización otorgada por la SED, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre el circuito.

No más de 20 deportistas y máximo 2 mecánicos por piloto, por día de entrenamiento( en el lugar).

Máximo 10 corredores en circuito por turno.

El traslado hasta el lugar de práctica deberá ser en vehículos particulares máximo 3 personas por vehículo, usando tapaboca y con las ventanillas del automóvil bajas, para la ventilación.

Solo entrenamiento sin público.

Cada circuito tendrá un encargado, previsto por la Asociación, de llevar el registro de control diario de ingreso de los deportistas (El registro deberá contar con nombre y apellido, DNI, domicilio y número de teléfono). Este “encargado o responsable sanitario” del establecimiento, responsable de hacer cumplir los protocolos, y en el caso de haber más de una disciplina, deberá proveer un responsable de cada una.

Los pilotos deberán circular con su deslinde de responsabilidad firmado, su seguro médico y seguro de vida correspondiente, tantos pilotos como acompañantes, mecánicos, dejando indicaciones de la práctica a realizar, lugar y fecha, horario, y recorrido a realizar, y/o circuito en el cual va a entrenar.

Previo al ingreso de los vehículos, deberá desinfectarse cada automóvil y todos los elementos de

En el caso de que se instale una carpa asistencial del vehículo (lugar de trabajo) estas deberás estar perfectamente desinfectadas, en condiciones de habitabilidad sanitaria, a una distancia de 3 metros cuadrados, los cuales estarán demarcados previamente en el sector correspondiente.

Cada equipo deberá asistir con su matafuego de 10 kilogramos.

El distanciamiento de parada será de 5 metros entre autos.

Queda Prohibido Circular por las rutas nacionales, rutas y caminos donde se realice transporte de carga/descarga y/o tránsito pesado (ejemplo ruta 40)

Quedan terminantemente Prohibidas las paradas de descanso y/o aglomeración de personas que signifiquen o evidencien la formación de grupos, excepto para reparación rápida de, donde serán aceptado máximo 2 personas, en el caso de extrema necesidad, con cumplimiento estricto de distanciamiento social de 2 metros como mínimo.

Queda terminantemente prohibido compartir bebidas, termos y mates, geles y alimentos.

Cada puesto de estacionamiento debe estar al menos a 5 metros de distancia uno del otro.

El uso de tapabocas es obligatorio para dispositivos médicos, personal logístico y acompañantes, no para los pilotos en el momento en que usan el casco porque están a punto de que comience o termine su actividad deportiva, sin embargo, una vez terminen su actividad en pista deberán hacer uso del tapabocas.

Área de señalización y mecánica: acceso solamente para mecánicos o acompañantes, siempre deberán estar provistos de tapabocas y su respectiva identificación credencial.

No podrá superar el 30% del factor ocupacional permitido, evitando reuniones

Circuito

Los jueces de Pista, comisarios y personal médico / paramédico solo podrán intervenir o atender a un piloto, si se encuentra equipados:

Jueces de pista y/o comisarios: con tapabocas, gafas protectoras.

Personal médico/ paramédico: máscaras Ffp2, guantes dobles y Gafas protectoras

La ambulancia deberá ser una UTIM. Tripulada con médico, chofer/enfermero o chofer y enfermero.

La ambulancia debe desinfectarse después de cada uso, con solución hidroalcoholica al 70%, o hipoclorito.

Se entiende que la máscara y cubre boca siempre debe usarse en el momento de la asistencia al piloto.

Charlas Informativas: siempre deben conservar el distanciamiento mínimo de 2 metros.

Se prohíbe el intercambio de equipos de protección técnica, incluso si se limpia (cascos, trajes anti flama, guantes, protección de cuello, etc.).

Todas las personas deben usar tapaboca y desinfectar manos

Se debe informar sobre la posibilidad de aislar a una persona con sospecha de infección, y de la inmediata activación de protocolos de salud. Se le otorgara barbijo (si no lo tiene) y se aislara en espacio reservado a tal fin y llamar al 107.

Los pilotos cuando no están en una actividad deportiva deben usar tapabocas.

Deben tener disponibles soluciones con base de alcohol para desinfectar las manos para puntos de Encuentro (inicio y fin de la capacitación y/o entrenamiento).

Deben tener en el lugar de práctica solución de alcohol. alcohol en gel o solución de lavandina para desinfección de manos y elementos.

En puntos de encuentro(inicio y fin de la capacitación y/o entrenamiento)y para reconocimiento de áreas controladas y cronometradas deberán:

Evitar las reuniones

Respetar los 2 metros del distanciamiento social.

Evite reunirse en la ruta para descansos y alimentación en el camino.

Evite el intercambio de elementos personales, alimentos y bebidas.

Cada deportista deberá llevar su kit de higiene personal identificado (alcohol en gel, toalla, jabón). Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse a través de la página sisanjuan. gob.ar/coronavirus) .

Una vez finalizada la práctica, no se autoriza ningún tipo de reunión, debiendo finalizar la práctica y volver al domicilio donde se realiza la higiene personal y de los elementos

Se deberá higienizar el automóvil y la indumentaria una vez finalizada la actividad en su domicilio.

Cada PILOTO y NAVEGANTE serán responsables de sus actos, y ante la violación de cualquier norma o protocolo será sancionado con lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de San Juan.

Respetar normas de tránsito.

En caso de accidente o lesión en entrenamiento:

Los equipos de rescate deberán tener todos los elementos de seguridad que exige la Asociación, además de los elementos de protección para COVID, (tapaboca, máscara facial o antiparras, guantes).

En caso de actuación de los servicios de ambulancia, el personal deberá tener colocados todos los elementos de seguridad que dispone el comité COVID para atención de casos sospechosos (doble guante, barbijo N 95, mascara facial, bata descartable, cofia, cubre botas,) Antes de atender al

Si debe auxiliar a otro deportista que se encuentra en la ruta, asegúrese de utilizar tapabocas y guantes antes de tener contacto con el accidentado.

Si el accidente se grave active la cadena de rescate y auxilio al número de emergencia

Normas de higiene

Cada deportista y personal del club debe concurrir con un kit de higiene (alcohol al 70%, alcohol en gel, jabón, toalla) y con barbijo o tapaboca.

Los baños solo serán utilizados en caso de urgencia y siempre de manera individual.

Los deportistas y personal deberán cumplir con el protocolo de lavado y desinfección personal y de los elementos al ingreso y salida del establecimiento.

La asocian realizara desinfección de todas las áreas habilitadas. En el caso de los baños, la desinfección será entre turno y turno, manteniendo en ellos un kit de higiene.

Al sacarse la ropa tratar de no sacudirla., Trasladarla en bolsa cerrada para lavarla al llegar a casa, con jabón habitual, a temperatura mayor a 60° , no mezclarla con ropa habitual

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal de DEYCO está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los deportistas que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.