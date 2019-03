Lucio González presentó su proyecto de ordenamiento territorial para Santa Lucía

Hace tiempo el equipo de González trabaja en la revisión de la situación territorial de Santa Lucía, a fin de conocer el estado actual y lograr un modelo deseado para conseguir un desarrollo armonioso, sustentable, responsable y participativo en el departamento. Esto, en el marco de la planificación estratégica que lleva adelante el Gobierno de Sergio Uñac (San Juan 2030) que incluye también la posibilidad de brindar herramientas a cada departamento para que construya su propio plan.





A la cita, en el Hotel Viñas del Sol, concurrieron referentes del comercio, de uniones vecinales, de las universidades, productores, y diversos sectores sumamente necesarios para la consecución de los objetivos planteados.





La presidenta del COPESJ, manifestó que "uno de nuestros ejes estratégicos tiene que ver con el desarrollo local, es decir, no pensamos desde la Casa de Gobierno lo que le hace falta a Santa Lucía, o cada departamento, sino que vamos y trabajamos con la gente".





"Verdaderamente encontrar este trabajo como antecedente es un punto de partida muy alto para un proceso de transformación de un departamento", añadió.





Por su parte, Gattoni felicitó al candidato y resaltó que "si Santa Lucía no se ordena territorialmente tendrá conflictos al interior de su propia sociedad". "Me parece una idea fantástica ordenar a la agroindustria, industria, servicios de logística relacionados al turismo y el área residencial, además, es muy importante que los haya convocado: no hay planificación exitosa en la que no participe la ciudadanía".





Sandra Sánchez fue la encargada de realizar el trabajo de diagnóstico sobre la situación territorial del departamento, base para la construcción del plan. En la oportunidad expuso su trabajo y manifestó que "el ordenamiento es un instrumento básico para la gestión municipal, en el espacio se ven las políticas aplicadas. Tendremos un territorio armonioso o un territorio con problemas, de acuerdo a las políticas que apliquemos".





Finalmente, Lucio González brindo cada uno de los fundamentos para el trabajo que se llevará adelante en caso de llegar a la intendencia de Santa Lucía y aseguró que creará un área específica de planificación.





"En este contexto, quiero dejar dicho que en nuestra gestión de gobierno crearemos el área de planificación y ordenamiento territorial para que se dejen de hacer las cosas de una manera no planificada, para que todos los actores tengan que confluir en esta oficina para construir un Santa Lucía mejor para todos", expresó el candidato.





"La planificación nos hace mirar los aspectos biofísicos, territoriales, los ambientales, el vecinalismo, que deben encontrar armonía en el territorio de una ciudad como la nuestra. No podemos concebir que se desarrollen algunas aptitudes y otras no. Planificar es prever. Santa Lucía tiene 45 km cuadrados, es el departamento más chico, y tiene grandes oportunidades. Pero también, por ejemplo, en un cuarto de este territorio no se pueden hacer desarrollos inmobiliarios, eso generará problemas en el futuro porque le ganará la naturaleza al hombre", concluyó González.





