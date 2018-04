Los vehículos que no pueden circular por Circunvalación y las razones de la velocidad

Año a año, las estadísticas de muertes en el tránsito se acrecientan y un dato relevante surge de las investigaciones que realizan las ONG con base en los números que se colectan a nivel nacional: los ciclistas no cumplen con las leyes de tránsito vigente y esto les cuesta la vida. Un ejemplo claro ocurrió esta mañana en Circunvalación a metros del puente de 9 de Julio. La conductora de una bicicleta terminó incrustada en el parabrisas de una camioneta porque circulaba en el anillo interno de esta avenida, cosa que está prohibido por ley.





Precisamente, es la Ley Nacional N°24.449 la que prohíbe la circulación en la autopista de vehículos con tracción a sangre por considerarse de riesgo de vida para los conductores de este tipo de movilidades. Este tipo incluye todos aquellos que estén impulsados por el hombre y/o animales; también los carros tirados por otro automotor o los ciclomotores (motocicletas de 50cc).





La principal razón que funda la ley para no permitir que estos rodados viajen por este tipo de avenida es la velocidad. Se entiende que en Circunvalación, la velocidad mínima permitida es de 60 km/h mientras que la máxima es de 80km/h, aunque debería ser de 130km/h, según lo dispone la ley. Este punto aparte que hacemos es para explicar que la avenida de Circunvalación es una arteria construida bajo las características de una autopista y de hecho está asentada en el registro nacional como la N°014. Pero lo cierto es que no cumple con los requisitos de este tipo de calzadas. Esto último es porque Vialidad Nacional advirtió que el anillo sanjuanino que conecta varios departamentos no cumple con las disposiciones legales.









En Circunvalación hay deformaciones, banquinas con ripio y/ arena (no está en condiciones), postes de luz y árboles cerca de la vía (tienen que estar más retirados), los guardarrail deben medir un metro y no alcanzan a cumplir con la medida, existen inclinaciones pronunciadas en algunos casos; todas estas son razones para que, desde la Nación, dispusieran bajar el tope de velocidad establecida.









En Circunvalación hay deformaciones, banquinas con ripio y/ arena (no está en condiciones), postes de luz y árboles cerca de la vía (tienen que estar más retirados), los guardarrail deben medir un metro y no alcanzan a cumplir con la medida, existen inclinaciones pronunciadas en algunos casos. El caso que produjo esta mañana, no tiene que ver con las imperfecciones de la calzada pero sí con la imprudencia que forma parte del irrespeto a la ley, que suma para elevar el índice de siniestralidad. No está permitido que los ciclistas suban por circunvalación por todas las razones antes mencionadas y las consecuencias hablan por sí solas.