Los supermercadistas desmienten desabastecimiento y piden "no perder clientes por especulaciones"

"Entendemos que esta situación cansa. No hay dinero, estamos a fin de mes y no hay plata. ¿De qué nos sirve tener la mercadería si no la vamos a poder rotar? La mercadería tiene vencimiento", manifestó el responsable de los supermercadistas. En un contexto complicado donde hay especulación por lo que podría ocurrir con el dólar, el responsable de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, Mario Gee, manifestó que acordaron no subir los precios "por las dudas" sino esperar a la nueva lista para no perder clientes.













"Por las dudas se pierden clientes. Si vos no sos confiable con los clientes, es lógico que lo perdés. Es lógico que, si ese cliente ve que hay otro que se puede mantener haciendo las cosas bien, lo vas a perder también. En estos días hay que mirar muy tranquilamente las cosas, no hay que apurarse. Si esto se va a echar a perder será a todos no a uno solo", destacó en Radio Sarmiento.









"Hace un año que se disparó el dólar desde el año pasado y las cosas han subido un 50% desde ese momento. El comerciante tiene que defender los productos a medida de que viene la lista", dijo. En este sentido, manifestó que no hubo aumentos en la canasta básica y negó el desabastecimiento.