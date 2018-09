Los representantes de Cambiemos en San Juan opinaron sobre las medidas anunciadas por Macri

Este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizó una serie de anuncios para bajar el déficit hasta fin de años. El presidente de la Nación también notificó nuevas medidas, entre ellas, la reducción de ministerios, más ayuda social y la vuelta a las retenciones. Sobre estos anuncios los representantes de Cambiemos, en San Juan, dieron su opinión.

Marcelo Orrego, indicó que estos eran anuncios previsibles: "Si bien no estoy de acuerdo en que volvamos a tener este tipo de presiones sobre las exportaciones, destacando que son temporales, es necesario reducir el déficit. El intendente de Santa Lucía dijo que "hay que priorizar a los sectores de menos recursos. No se puede seguir afectando a quienes menos tienen", indicó.





Por su parte el diputado Nacional, Eduardo Cáceres, sostuvo que: "Estamos ante una dificultad, un momento difícil para la gente. Lo sabemos y lo reconocemos. Pero siempre dijimos que en los momentos complicados íbamos a estar y es lo que estamos haciendo. Producir más de lo que gastamos es lo que necesita el país desde hace 70 años, y por primera vez, estamos en el camino de encontrarlo. Vamos a dejar de ser deficitarios, el año que viene, con un mayor esfuerzo de quienes exportan, quienes aportarán 4 pesos por dólar; un dólar que hoy es mucho más competitivo. Y sólo lo harán por dos años. Tenemos un gran presidente para enfrentar esta crisis. Lamentablemente, luego de 70 años de gastar más de la cuenta y de 12 años de populismo no faltarán malas noticias, pero estaremos entendiendo mejor nuestro país, sus problemas y cómo solucionarlos".





El senador, Roberto Basualdo, dijo no estar de acuerdo con la creación de impuestos, pero la medida que se tomó fue inteligente, teniendo en cuenta que no afecta al ciudadano común. "No me gusta la idea de crear impuestos, pero en este caso es una medida inteligente y necesaria. Todos tenemos que hacer un esfuerzo y esta vez vendrá del sector que realiza exportaciones sin afectar al ciudadano común. Si todo sale bien en el segundo a mediados del 2019 vamos a ver resultados. Además, el hecho de reducir los gastos al achicar el gabinete creo que es un gesto para el resto de los poderes. Por otro lado, estoy de acuerdo con la ayuda social y las nuevas partidas para los que menos tienen", indicó el legislador a sanjuan8.com.