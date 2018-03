"Los que festejan la muerte de una persona son unos estúpidos"

La tragedia que sucedió esta semana en el barrio Güemes desató un fuerte debate entre los que dicen estar de acuerdo con el linchamiento seguido de muerte de Cristian Cortez (18 años) por robar un celular y los que se declaran en contra. Sanjuan8.com habló del caso con el jefe de los fiscales de la provincia, Eduardo Quattropani, quien repudió enérgicamente a los que justifican y celebran el desenlace fatal. El titular del Ministerio Público habló de los factores que alientan las posiciones extremas, sostuvo que muchos toman el tema para la "joda", aseguró que la sociedad está enferma y sentenció: "Con este hecho, pierden todos".

-Desde el punto de vista jurídico, ¿qué grado de complejidad tiene la causa del ladrón linchado?

-Es verdaderamente complejo, seguramente no va a ser fácil tipificarlo desde un principio, o sea saber qué figura penal se ha configurado. Va ser difícil para el juez y el fiscal determinar la situación de cada uno de los partícipes y la recolección de pruebas. La complejidad está dada en que tiene muchas aristas.

-El caso trajo un fuerte debate y muchas opiniones que justifican un linchamiento, ¿a qué lo atribuye?

-Hay que poner en claro que este chico (por Cortez) fue condenado en octubre a 3 años de prisión en suspenso en flagrancia. Quiere decir que si hoy era responsable de otro ilícito, iba al Penal de Chimbas. Por lo tanto, no hay que justificarlo por la puerta giratoria.

-¿Dónde está la raíz del asunto entonces?

- Lo que yo digo es que cuando desde los poderes políticos y desde algunos medios nacionales de comunicación se fomenta la violencia, solamente se puede cosechar la violencia...

-¿En qué casos ve esa tendencia?

-Cuando se justifica o, por lo menos, se festeja o se pondera matar a alguien por la espalda más allá de que haya o no cometido un delito y sin necesidad y protección de un bien jurídico similar al que se está defendiendo, evidentemente es un mensaje. O cuando desde algún medio de comunicación, no solamente periodistas sino también desde la farándula y otro lado más, se festeja la violencia y se la fomenta, sólo se puede cosechar violencia. Cuando una sociedad festeja la muerte, es una sociedad que está casi en descomposición. Nadie en su sano juicio quisiera ser el padre del chico muerto, pero tampoco nadie en su sano juicio le gustaría ser el padre de los chicos que han cometido este hecho. El muerto perdió la vida y la vida de los que lo han hecho, frutos de este mensaje poco saludable que damos todos, nunca más será igual. Con este caso han perdido todos.

-¿Esos factores son de coyuntura o trascienden y se dan desde hace años?

-Esto viene desde hace mucho tiempo. Yo lo digo con todo respeto, hay que poner o leer medios nacionales y aparece gente de la farándula, políticos oportunistas y gente que no tiene ninguna preparación filosofando sobre estos temas o politiqueando. La sociedad está recibiendo un bombardeo de desinformación. La gente puede estar enojada porque hay inseguridad y tiene muchos otros problemas, pero que los que tenemos funciones de responsabilidad y algún grado de exposición pública festejemos o aplaudamos la muerte, es señal de que estamos en serios problemas.

-El debate excede los medios tradicionales y copó las redes sociales. ¿Ve en esas opiniones un riesgo?

-En primer lugar, este tipo de hechos pasa hoy y no pasa más de una vez por año. Es un hecho extraordinario, no es la normalidad. En segundo lugar, cuando uno entra en las opiniones de les redes sociales o las que se vuelcan en los medios de comunicación y son todos nombres truchos o el 90 por ciento, lo que estamos haciendo es jodiendo un poco. Me encantaría que se le pregunte a esa gente si le gustaría ser el padre del chico muerto o de los que cometieron el hecho. A nadie le gustaría ser el padre de ninguno de los dos. Lo que pasa es que opinan desde la tribuna casi en son de chacota, casi con frases hechas, porque la tecnología sirve para mucho, pero también sirve para estupidizar a la gente.

-¿Qué indican esos síntomas de la sociedad argentina?

- Que somos una sociedad enferma. Muchos estúpidos le pueden poner el término delincuente y justifican la muerte, otros estúpidos la justifican por razones sociales, otros estúpidos por cuestiones religiosas, por razones raciales. No dejan de ser estúpidos y están descomponiendo la sociedad. Los que festejan la muerte de una persona son unos estúpidos.

Frases destacadas:

"De los que estaban ahí, no puede ser que no haya existido alguien que parara esa locura y evitar una muerte. Si lo neutralizaron, deberían haberlo puesto a disposición de las instituciones del Estado".

"Estoy seguro que todos los que festejan no quisieran estar ni de un lado ni del otro. Lo que pasó perjudica a todos, a quien perdió su vida y a quienes desde ahora en más les cambiará la vida por matar a una persona".

"Esto no es justicia por mano propia, porque la justicia es proporcional. El chico robó un celular y le quitaron la vida. Hablar de proporcionalidad es que si una persona se mete a una casa con un arma y pone en peligro a una familia, las víctimas tienen derecho a repelerlo y quitarle la vida si hace falta. Este caso fue absolutamente desproporcional".

-¿Las posiciones a favor del linchamiento suponen un nivel de hartazgo o descreimiento hacia las instituciones del Estado como la Policía o la Justicia?

-No, eso es un justificativo. Me parece que tiene mucha más importancia los mensajes que damos desde algunos sectores. Insisto con que este chico ya tenía una condena y con este hecho iba preso. Sí justifico que la gente puede estar cansada, que la gente que sale a trabajar todos los días no justifica el robo ni el delito, pero la gente normalmente no mata.

-Este tipo de hechos y el debate que genera, ¿debería poner en alerta a la dirigencia política?

-A la dirigencia política, los que tenemos responsabilidad institucional, a los periodistas, a todos. Hay que preguntarles a los padres de todos los involucrados en este hecho qué harían si pudieran volver el tiempo para atrás. Seguramente borrarían este hecho.

-En la discusión aparecieron voces que introdujeron el tema del endurecimiento de las penas, ¿ayudaría en algo?

-No ayuda en nada. Yo soy partidario de endurecer las penas, pero este hecho que ha pasado no tiene nada que ver con endurecer las penas.