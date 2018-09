Los genios cauceteros fueron reconocidos por Educación y Deportes

En la jornada de este jueves en el Sala de Conferencias del Ministerio de Educación, el titular de la cartera educativa, Felipe De Los Ríos, acompañado por el secretario de Deportes, Jorge Chica, y funcionarios de diferentes áreas de Educación y Deportes, realizaron un reconocimiento a los estudiantes cauceteros que ganaron la Maratón Nacional de Programación y Robótica organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación a través del Plan Aprender Conectados. El premio obtenido es un viaje a la Universidad de California en Davis, donde seguirán capacitándose en programación y robótica.

Los estudiantes Leandro Olmos, Francisco Ramos y Adrián Aciar, junto al profesor Gabriel Ramis y a la directora del establecimiento, Ivanna Rivas, compartieron un desayuno con los funcionarios, amenizado por anécdotas de su primer viaje en avión, la experiencia del intercambio con los estudiantes del resto del país y nivel de competencia, que superaron cómodos con los conocimientos aprendidos.

Acto seguido el ministro De Los Ríos felicitó a los ganadores del certamen diciendo: "Es una alegría, es muy bueno que una escuela rural de San Juan pueda destacarse y que lo haga como referente en el país. No es un tema menor la robótica, es el gran tema en la agenda pública de la educación en el siglo XXI y sin lugar a dudas este es el modelo que tenemos que seguir para que el procedimiento del pensamiento lógico matemático sea lo que estamos esperando todos y que podamos mejorar los resultados en matemáticas. Si hay algo que tiene de interesante el lenguaje digital con este tema de la programación es que hace que la creatividad a través de las herramientas de programación genere un ahorro de tiempo y de mejora en la calidad de la prestación de cualquier servicio. La robótica llegó para quedarse, para ser parte del desarrollo de la educación, lo tenemos que merituar, no sólo como un hecho tecnológico si no, como un hecho científico que ayuda al pensamiento lógico – matemático".

Por otra parte, agregó: "Esto nos demuestra que la voluntad y dedicación de profesores y estudiantes hace posible alcanzar los objetivos que se proponen: no hay límites, llegarán donde se lo propongan", expresó De Los Ríos.

El ministro, además les transmitió las felicitaciones por el logro obtenido, en nombre del gobernador Sergio Uñac, adelantándoles que en días subsiguientes los recibirá para que le cuenten esta experiencia.

Acto seguido el ministro obsequió un robot a cada uno de los chicos y tablets. También entregó a la directora Ivanna Rivera y al profesor Gabriel Ramis, equipos de mate realizados por los chicos EPET Nª 2 a través de Emprendedurismo.

Para el establecimiento escolar entregaron una impresora, tablet y tres kits de robótica.

Por su parte el subsecretario de Deportes, Jorge Chica, les otorgó a los estudiantes indumentaria deportiva, como así también para la escuela pelotas de vóley y fútbol y conos. El funcionario además se comprometió a enviar zapatillas deportivas para los estudiantes de la Escuela Obispo Zapata.

La directora, Ivanna Rivera hizo hincapié en los sacrificios que deben realizar los alumnos para continuar con su educación: "Quiero poner en valor el esfuerzo que hacen los chicos para estudiar porque caminan 35 minutos, por caminos de tierra, para llegar a la escuela. La mayoría de los padres son jornaleros que trabajan al día y que no pudieron terminar de estudiar, pero que se esfuerzan para que sus hijos estudien. Estos alumnos también saben de trabajo porque en sus vacaciones ayudan en la cosecha, siempre hacen cosas para superarse. Leandro ya participó en otra instancia nacional ganando con un corto sobre Malvinas. Los docentes vimos su inquietud con la robótica y con el apoyo de PLANID, siguieron y bueno han llegado a este premio".

El profesor Gabriel Ramis, por su parte, dijo: "La escuela se convirtió en un centro que contiene a los chicos, donde pueden crear y soñar. Esto les permitió alcanzar este sueño que les permitirá en noviembre llegar a Estados Unidos y seguir capacitándose".

Para finalizar los funcionarios les transmitieron a los estudiantes y directivos, su compromiso para ayudarles en los preparativos para su viaje de capacitación en programación y robótica la Universidad de California en Davis.

(Fuente: Ministerio de Educación)