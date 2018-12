Los estatales provinciales tendrán asueto el 24 y el 31 de diciembre

Cabe recordar que a través del decreto presidencial 923/2017, el Gobierno nacional determinó que serán días no laborables puente los días 24 y 31 de diciembre, los lunes que anteceden a los feriados Navidad y Año Nuevo, respectivamente.





Un detalle importante es que "día no laborable" no equivale a "feriado". A diferencia de un feriado, en los "no laborables" los empleadores tienen la potestad para decidir si sus empleados trabajan o no, y quienes trabajen no tienen derecho a percibir un plus salarial.





En este caso, el Gobierno provincial optó por decretar el asueto para el 24 y 31, por lo que los trabajadores estatales sanjuaninos no trabajarán en esas dos jornadas.