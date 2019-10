Lo que dijo la conductora acusada tras el escándalo

En proceso....





El audio del escándalo









Envuelta en un verdadero escándalo, la conductora de radio Cosmos, se justificó manifestando que ella es humorista de su programa y que "nadie se quejó" de lo que dijo, hasta que se conoció el audio por los medios.





















"Lo que pasa es que no conocen mi humor. Yo soy negra y petisa, y me río de eso. Me da pena que se estén ocupando de esto cuando hay cosas más importantes. Yo si hago una editorial, la hago con fundamentos", manifestó en radio Colón.





















Cuando se le consultó si no se sentía mal porque era foco del conflicto por atacar a otras mujeres, dijo que "por empezar no creo en la violencia de género. Para mí la violencia es violencia y no tiene género". "Ya me hicieron la pregunta de que si me arrepiento, el humor es humor. Yo lo hice con el sentido de dar un poco de humor. Además, creo que les sirve esto, porque si no hay chicas que se estén anotando, ahora lo van a empezar a hacer".