Lo golpearon en la cabeza en un asalto y pintó la sala de un hospital como parte de su recuperación

La idea surgió un día mientras miraba las paredes blancas del lugar y esperaba que pasen las horas del día. "Fue un momento de inspiración", relató un entusiasmado Gavis a sanjuan8.com. La idea fue realizar algo autóctono "fue algo casi sin pensar y que salió una obra sencilla y maravillosa", sostuvo el artista.









En las paredes de uno de los pasillos del hospital Giordano, inaugurado hace unos tres años, ahora se luce un árbol con marcados colores marrones, verdes y amarillos. "En las ramas hay algunos nidos y pinté una serie de gorrines, bien sanjuanino", indicó Robledo mientras explicaba su obra.









La autorización para intervenir el espacio fue muy sencilla, no requirió de mucho protocolo y contó con el aval de las autoridades. "Se lo propuse a la psicóloga y me brindaron su apoyo de manera inmediata", dijo Gavis quien resaltó que del asalto no recuerda nada y que todo se dio justo en un contexto muy fuerte para su familia pues se conmemoraba un año y medio de la muerte de su hermano Freddy quien, en abril de 2017, también golpeado brutalmente lo que le ocasionó finalmente su muerte.









El mural, que ya se luce en el hospital Giordano, será inaugurado el próximo 10 de octubre, cuando se celebre el Día Mundial de la Salud Mental. "Para mí fue muy importante hacerlo", dijo emocionado Gavis.