Llega a San Juan el ilustrador que es furor en las redes sociales

Su originalidad en las ilustraciones, los miles de seguidores que tienen sus redes sociales, su humor, su logro de poder vivir de lo que ama hacer y muchas razones más son por las que "Brunancio" estará en la provincia este fin de semana para brindar una charla interactiva el domingo 9 a las 15.





Con 32 años de edad, Brunancio es el nombre artístico del autor de personajes como Olivia y Adelaida, quien prefiere mantenerse en el anonimato ya que se considera "de perfil bajo". En esta oportunidad, su paso por el Conte Grand será para contar su experiencia acerca de cómo llegó a conseguir más de 145 mil seguidores en Instagram, 230 mil en Facebook y casi 30 mil en Twitter a través de sus producciones que mezclan distintos estilos con un humor particular.





"Hago lo que me va saliendo. Ahora busco ser más descontracturado y comunicar mensajes fuertes", dice el joven que se instaló en Buenos Aires hace cinco años para dedicarse de lleno a la ilustración, quien además sostiene que: "A través de las redes logro algo increíble con la gente con cosas simples. Se genera un clima amistoso porque no sólo me limito a publicar sino que interactuamos permanentemente".





Brunancio asegura que le costó bastante llegar a vivir de esto. Por parte de sus padres, quienes nacieron en San Juan, no heredó esta faceta artística por lo que ambos no lo apoyaron al principio. "Con el tiempo se dieron cuenta de que no eran en vano las horas que pasaba encerrado".





Además de conseguir ingresos por el uso de las redes, el ilustrador tiene una tienda virtual a través de la que ofrece remeras, stickers, tazas y agendas con sus dibujos. También hay comercios en distintos lugares del país donde ofrecen sus producciones.





Sin dudas, una charla imperdible que será parte de "Subite a la nube", un encuentro que comenzará el sábado 8 a las 10 de la mañana y continuará el domingo desde las 15. Será en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, donde habrá talleres para grandes y chicos, mercado de ilustradores, invitados especiales, muestras, charlas, club del dibujo y mucho más.