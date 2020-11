Liberarán el requisito del PCR para ingresar a San Juan: aún no hay fecha

En diálogo con Canal 8, el gobernador Sergio Uñac aseguró que “se libera el PCR para quienes ingresen a San Juan, la decisión está tomada”, sin embargo, también subrayó que aún “falta definir la fecha”. Si bien se estima que sería durante la primera quincena de diciembre, lo cierto es que aún no hay confirmación oficial del Comité Covid-19 sobre cuándo entrará en vigencia la quita del PCR en el protocolo de ingreso.

El protocolo vigente

Toda persona interesada en ingresar a territorio provincial, vía terrestre o aérea y en cualquier medio de transporte, tiene obligación de presentar en los controles policiales dispuestos como "Corredores Sanitarios Seguros" un examen de diagnóstico de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) "no detectable" o "negativo" de COVID-19, o un Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid 19 Ag, ambos, de hasta setenta y dos (72) horas previas al momento del ingreso.

La persona que padeció COVID-19 debe, previo ingreso a la provincia, acreditar estudio de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) “detectable” y posterior estudio "no detectable" o en su defecto certificado de "alta médica". Cumplido con la acreditación de nombrados estudios, debe realizarse un Test Rápido (TR), que en caso de resultar con "IgG detectable" e "IgM no detectable" puede circular en el territorio provincial bajo estricto cumplimiento de las normas y protocolos vigentes. La persona que realice Test Rápido (TR) con "IgG no detectable" e "IgM detectable" será aislada y le será realizado un examen de diagnóstico de la PCR, debiendo permanecer en el lugar asignado por el Ministerio de Salud Pública, hasta la obtención de la PCR. Si el resultado de PCR es negativo o "no detectable" puede retirarse del lugar de aislamiento. De resultar PCR positivo o "detectable" debe continuar con el aislamiento en el lugar y de acuerdo a las condiciones que determine la autoridad sanitaria provincial. La persona que pretenda ingresar a la provincia sin contar con la PCR "no detectable" de Covid-19, ni Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid 19 Ag, debe cumplir obligatoriamente con un período de cuarentena en el lugar de aislamiento (hotel, cabaña, hospedaje o alojamiento de similares características) asignado por la autoridad sanitaria. Al tercer día de ingreso al lugar de aislamiento, se le realizará una prueba de diagnóstico de la PCR o Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid 19 Ag, y si el resultado es "No detectable o negativo" puede retirarse del lugar de aislamiento. Si el resultado de la PCR o Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid 19 Ag realizado al tercer día da positivo o detectable, debe continuar con el aislamiento en el lugar y de acuerdo a las condiciones que indiquen los funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Las personas menores de seis (6) años no están obligadas a contar con un examen de diagnóstico de la PCR "Negativo" o "no detectable" de COVID-19 para el ingreso y circulación dentro de la Provincia de San Juan. El incumplimiento de las disposiciones será pasible de sanciones del Código Penal Argentino para el infractor.