Le quitaron el carnet de conducir por no pagar la cuota alimentaria y será inscripto en el registro de deudores

Un padre que pasaba la cuota alimentaria de $3 mil cuando quería, que argumentó que por la pandemia no podía trabajar -a pesar de que siguió en su actividad de manera normal por tratarse de un trabajador esencial- y que además es beneficiario de la ayuda social nacional IFE, deberá afrontar una serie de medidas judiciales por no cumplir con su hijo.

Es que el hombre, que se dedica a transportar alimentos, fue denunciado por su expareja por no cumplir con la cuota alimentaria y la jueza del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, resolvió el caso con una serie de medidas ejemplares. María Julia Camus en diálogo con sanjuan8.com, explicó que este tipo de decretos se dan cuando el progenitor ha incumplido en reiteradas oportunidades y se logra acreditar esas faltas denunciadas. “Hay una conducta reincidente por parte del padre que tiene que ver con el incumplimiento de los alimentos”, añadió la magistrada.

Resolución judicial

Por otra parte, Vanesa Mestre abogada de la demandante, explicó a este diario que el deudor hacía tiempo que tenía fija una cuota mínima ya que no acreditaba ingreso suficiente. “Pagaba cuando quería o a destiempo y están las constancias de que lo hacía fuera del plazo que había dado el juzgado”, comenzó explicando la profesional.

“Esta persona se dedica al transporte de productos alimenticios a diferentes supermercados y su actividad durante la pandemia fue considerada esencial, por lo tanto no dejó de trabajar. El figura como monotributista y sus ingresos no están corroborados y ese fue un problema a la hora de fijar una cuota alimentaria”, explicó Mestre quien señaló además, que el transportista logró ser beneficiario del IFE y en todo este tiempo no pasó un solo peso a su hijo.

Por lo tanto, Camus decretó que sea inscripto en el registro de deudores de cuota alimentaria; además se le quitará el carnet de conducir a través de una orden judicial que será enviada a EMICAR y en caso de quiera obtener una nueva, no podrá hacerlo. También se habilitó la posibilidad de reclamar a otros familiares cercanos la cuota alimentaria que este sanjuanino se negó a pagar en reiteradas oportunidades.

“Es una resolución fabulosa porque se cubrió todo. Es una medida integral. Estas acciones que condenan esta clases de conductas son un gran ejemplo”, finalizó Mestre.