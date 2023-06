Le pegó a su padre, rompió hasta la moto y lo amenazó con apuñalarlo

Mayco Alexander había estado ingiriendo vino toda la tarde, esta situación tenía molestos a sus progenitores dado que tenía que restituir a su hija pequeña a su madre.

Así las cosas la madre de Mayco, M. L. (la madre) le recrimina que estaba bebiendo vino, este la empuja sin causar lesiones, es en ese momento interviene tratando de calmar las cosas su hermano Yamil. La madre le dice a Mayco que estaba cansada que tomara asiduamente y que se fuera de la casa y este respondió le dijo “A mí no me vas a correr", en esos momentos Yamil dice “ Eh Mayco, qué te pasa”, pero el muy ofuscado respondió “A mí nadie me va a correr de la casa". Yamil trataba de calmarlo. En esos momentos el padre (Nicolás) se levanta y apaga el televisor que estaba en el comedor ya que Mayco había estado mirando videos con volumen alto, y le dice que se vaya de la casa, es allí cuando aprehendido se enojo y se va a su dormitorio y rompe el televisor marca TCL, pegándole una patada, rompiendo la pantalla del mismo. Nuevamente se acerco el padre a Mayco y le dijo que se vaya de la casa, pero este le pego una piña en la cara del costado izquierdo, es por eso que su hermano Yamil interviene, para que no le pegue a su padre; trata de calmarlo nuevamente pero forcejean los dos y Mayco lesiona a Yamil el dedo anular de la mano izquierda.

Una vez que Yamil calma la situación convence a Mayco de llevar a su hija con la madre ( ya que ella estaba presenciando toda la agresión de Mayco y estaba llorando).

Juntos la llevan en moto, hasta la casa de ella en Pocito. En camino, ya de regreso a la casa de sus padres, Yamil le dice a Mayco que el no podía regresar al domicilio, pero el insistió que lo lleve nuevamente ya que iba a sacar sus pertenencias y se retiraba.

Cuando llegan al domicilio, Mayco intento abrir la puerta de ingreso, y como estaba cerrada con llave, le dio una patada, no la rompió pero la madre abrió la puerta para que ingresaran, una vez adentro en el comedor Mayco comienza a amenazar a su padre diciendo "Vení peleame ahora, ya vas a ver te voy a cagar apuñalando. Posteriormente el aprehendido dijo “Buenos, me voy a ir, pero primero le voy a prender fuego a la moto" y se fue al fondo de la casa, y comenzó a romper la moto de su padre, le pegaba con un fierro ( una barreta grande, de 1,30 mts ) que usan como traba de seguridad en la puerta que da al fondo y le rompió la óptica trasera, el tanque, y todos los plásticos, el velocímetro, siendo una moto marca Maverick 150 c.c. color roja con gris, también roció con nafta su moto Zanella 110 c.c. color roja, diciendo que le iba a prender fuego y que se iba a ir de la casa.

Posteriormente Yamil y su padre se trasladan a Ufi Cavig a realizar la denuncia.

Se toma contacto con el Ayudante Fiscal en turno, Dr. Teja quien se hace presente en sede policial y posteriormente se comunica con el Fiscal en Turno a quien se le brinda un pormenorizado relato de los hechos ordenando el Fiscal se inicie el procedimiento de Flagrancia.

Del informe médico de fecha 18 de junio realizado por el Dr. Caballero de Ufi Cavig surge que Yamil presenta erosión superficial de 3 cm x 0,7 cm en región de tercio medio cara posterior de brazo izquierdo y herida cortante superficial en colgajo de 0,6 cm. De diámetro en región proximal, cara dorsal de dedo índice mano izquierda.

Tiempo probable de curación 6 días, sino mediaran complicaciones, e inutilidad para el trabajo menos de un mes , desde el momento producido el hecho.

Sentencia: Se resolvió la suspensión de juicio a prueba por el termino de 1 año para el imputado. Reparación simbólica por $2000 con destino a merenderos a determinar por la OMA. Tareas comunitarias por dos meses en un total de 40 hs. Exclusión del hogar por 3 meses. Prohibición de acercamiento de 200 metros y domicilio de los hechos por 3 meses. Prohibición de realizar actos molestos o turbatorios, bajo apercibimiento de incurrir en los delitos previstos en el art. 239 del CPA. Y 45 de la ley 989-E. Reglas de conducta del art. 27 bis del CPA.

Por su parte el padre del aprehendido no sufrió lesiones según el informe médico.