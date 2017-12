Le dijo de todo: Gianinna Maradona salió al cruce de Wanda

La historia de una nueva pelea de la mediática Wanda Nara con el mundo del fútbol comenzó el pasado viernes cuando Diego Maradona, en plena alfombra roja del sorteo del mundial de Rusia 2018 dijo esta frase: "Jorge Sampaoli es un falso. Y a Mauro Icardi solo lo llama por Wanda".





Esto derivó en una inmediata respuesta de Wanda Nara que le tiró con el antidoping por la cabeza al ex astro del fútbol que, por otro lado, fue quien la hizo famosa a la esposa de Mauro Icardi en aquel verano marplatense cuando ella se fue de un boliche a la casa que Diego alquilaba y se mostró en el jardín de la vivienda con la ropa interior de Maradona.





Embed Recomiendo antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que sólo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar .. — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 2 de diciembre de 2017



Recordemos que luego ella salía a decir que no pertenecía al ex de Claudia Villafañe y que no había pasado nada con el DT. De todos modos, ese acto, la catapultó a la fama.





Pero cuando parecía que todo se apagaba y que la pelea estaba concluida porque Diego no volvió a responder, Gianinna Maradona agarró su cuenta personal y, el domingo, le puso pimienta a la tarde noche contestándole con altura:





Embed Que pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi las adicciones no son una boludes y hubo mucho sufrimiento detrás de eso! — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 3 de diciembre de 2017