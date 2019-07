/// Por María Eugenia Vega

Sin visita oficial al gobernador Uñac, llegaron a San Juan los candidatos por el Frente Consenso Federal 2030, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Lo hicieron para presentar sus propuestas de cara a las elecciones PASO nacionales que se desarrollarán este 11 de agosto próximo. Aborto, minería, glaciares, importaciones e inflación, entre los temas que trataron.













Acompañados de sus precandidatos, quienes se medirán en internas por los frentes San Juan Primero (liderado por Martín Turcumán) y Cruzada Renovadora, representado por Nancy Avelín, se presentaron en una mesa dispuesta en el Hotel Provincial. También estuvo presente el primer hombre de Turcumán, que aspira a una banca en el Congreso Nacional, Conrado Suárez Jofré.

















En el plano de un recorrido por Argentina, los candidatos nacionales opositores al gobierno macrista pregonaron las líneas que, a su parecer, “sacarán a los argentinos de tantos años de desencuentro". Uno de los principales puntos que tocaron fue la crisis económica que atraviesa el país y la caída de los niveles per cápita en el PBI. “El país lleva 8 años estancado y hay una sensación en el pueblo de que no se puede salir de esta crisis. La función del próximo gobierno será ver si es capaz o no de volver a poner en marcha el país”, dijo Lavagna.









Al respecto de las posibilidades que tiene Argentina para salir adelante en medio de la aguda crisis dijo que “el país tiene recursos abundantes y capitales disponibles, pero hubo políticas que miraban para otro lado y no para la distribución de la producción; eso fue lo que ocurrió en el gobierno anterior. El actual se concentró en actividades especulativas de tipo financiero donde se gana dinero sin producir. Si no se produce es lógico que comience un proceso de inflación. Este es el antídoto fundamental frente a la inflación y ese es el desafío central”.









Lo que le importa a San Juan: importaciones, glaciares, minería y aborto









Con el vasto conocimiento en materia económica que lo caracteriza, Lavagna se animó a decir que “A San Juan le fue mejor que al país, pero con límites”. Lo que quiso decir es que su crecimiento está ligado directamente a lo que ocurre en el país y si la situación continúa sumergida en una intensa crisis, la provincia no quedará ajena a esa situación.









Sobre las importaciones permitidas desde el exterior, que perjudicaron seriamente la vitivinicultura en la provincia y en Mendoza, dijo que “jamás hubiéramos permitido que eso suceda. Eso generó problemas importantes a las provincias”, dijo.









Cuando se le consultó sobre minería, explicó que es un recurso que “debe cumplir con las normas ambientales más exigentes a nivel mundial”. “Hubo episodios negativos y creo que se les respondió con mucha firmeza. Eso hay que aplicarlo con suma firmeza para hacer viable la minería. Porque crea trabajo y oportunidades, pero esa debe ser la condición”. Lo mismo dijo sobre la Ley de Glaciares, donde mencionó que hay que adaptar a las nuevas tecnologías los procesos de implementación.

















Además, Lavagna colocó en un lugar relevante a las economías regionales, explicando que debe haber una política que trabaje con este tema en forma particular. "Precisamente porque la estructura del país está muy deteriorada, porque las distancias son muy grandes y en consecuencia hay desventaja. Hay que tratar de compensarla por diversos caminos", dijo. Para explicar esto citó el sistema Low Cost, como un ejemplo de conexión inmediata y bajo costo.

















Por último, Roberto Lavagna se animó a brindar su postura frente a la Ley del Aborto, manifestándose "Provida", pero asegurando que hay que "hacer una gran consulta a todo el país" sobre este y otros temas de fondo, tal como lo haría con la eutanasia. "Son temas que les interesan mucho a la ciudadanía, cada cual puede tener su creencia. Yo ya manifesté la mía, pero soy respetuoso de todas las demás. Tenemos que aprender a que, después de una consulta, hay que aceptar los resultados pacíficamente. Aunque nadie está obligado a hacer lo que no quiere", remarcó.

















Frases de Juan Manuel Urtubey

*"Consenso Federal cuenta con un candidato a presidente que no tiene que explicarle a los argentinos lo que sabe hacer porque ya lo demostró".









*"Lavagna es el responsable de habernos sacado de la peor crisis económica de los últimos 50 años".









*"Tenemos la voluntad de sacar a la argentina de estos años en los cuales la opción pareciera ser elegir entre un gobierno malo y otro peor".









* "Conrado y Nancy son referentes de San Juan frente a un proyecto nacional; estamos contentos por eso".









* "Queremos que se haga escuchar la voz desde esta provincia en cada uno de los espacios de la Nación".









* "La Argentina necesita una profunda transformación institucional que garantice que este sueño pueda ser una realidad".









Frases de Lavagna

*“Es un gusto para mí estar nuevamente en San Juan luego de estar presente en la Fiesta del Sol que es magnífica”.









* “En este Frente no hubo dedos de Buenos Aires indicando quiénes debían ser candidatos, sino al revés. Se permitió que cada provincia trabajara con el nombre de su representante”.









* “Cada vez que escuchen Consenso Federal sepan que buscamos un proceso de unión nacional, una alternativa a lo malo ni a lo peor; un país distinto donde el término federal cobre un sentido definitivo”.









"El planteo para San Juan hay que hacerlo en el marco de una economía que arranque. A San Juan le fue un poco mejor que al resto del país, pero con límites".









"No hay que dejar que una cuestión coyuntural cambie el diálogo que tanto bien le hace al país".