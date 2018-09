Las farmacias no tuvieron un aumento en las ventas de alcohol en gel por la aparición de la bacteria

No obstante, en San Juan, no hubo un avance en la demanda de alcohol en gel o de jabón antibacterial. De todas formas los médicos y los docentes recomiendan llevar los elementos de limpieza personal, lavarse bien las manos, no compartir las botellitas de agua y consultar al médico inmediatamente si apareciera dolor de garganta, lesiones en la piel o fiebre.





Kits de higiene personal

Un jabón antibacterial en jabonera

Una toalla de mano o papel de cocina

Alcohol en gel

Pañuelos descartables





Los kits de higiene personal que llevan los chicos a clases son fundamentales por estos días, debido a la aparición de esta bacteria que ya se cobró 5 vidas. Si bien los especialistas recomiendan no alarmarse, ya que es una bacteria común, que frecuentemente es inofensiva, los miedos de los papás empiezan a manifestarse con prevención.