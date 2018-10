Las familias sanjuaninas no quisieron perderse la Fiesta de la Semita

Adriana Funes fue la ganadora de la primera edición provincial de la Fiesta de la Semita. La mujer, oriunda del departamento de Valle Fértil, se quedó con el primer lugar del evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social con la colaboración del Ministerio de Turismo y Cultura.





Funes se mostró emocionada por el resultado, agradeció a sus hijas y recordó a su madre. "Ella me dejó de herencia todo lo que se, me pasan muchas cosas por la cabeza, me siento muy orgullosa y contenta", señaló.





Teresa Diaz de Calingasta y María Pereyra de Capital, de quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.