Marcela V. Silva





Diciembre del 2001, una fecha que aún asoma en el pensamiento de los que hoy ya son adultos, en aquel momento eran adolescentes o jóvenes, que fueron golpeados por la falta de empleo y por los graves problemas de seguridad. Que afectaron mayormente a Buenos Aires, pero que se replicaron a lo largo del país.





Hubo 36 muertos, entre ellos niños y adolescentes; corralito, cinco presidentes en una semana, los famosos cacerolazos y la inmigración masiva fueron las escenas y postales que marcaron una etapa dura que a 16 años aún duele.





Juan Sánchez es uno de los miles de sanjuaninos que decidió irse de la provincia en busca de un futuro esperanzador, tanto para él como para su familia. Hoy ya es adulto, pero en aquel momento era un joven padre que sólo quería el bienestar de sus hijos, por lo que se fue a Málaga, una localidad de España en la que pudo lograr sus sueños.





En diálogo con sanjuan8.com Juan contó cómo vivió la crisis que comenzó en el 98 y se extendió hasta el 2002 y lo primero que dijo fue que no le alcanzaba para vivir. "La inflación me estaba comiendo y la pequeña inversión que hice para tener un taller ya no daba resultado". Esa precisamente fue la razón que motivó a que el año 99 Juan se fuera de la provincia a la casa de su suegro en España. Este hombre que tenía amplia experiencia en tornería vendió una camioneta, junto unos pesos se compró un pasaje y tomó el vuelo que lo llevaría literalmente a otro continente.





"Llegué y a los dos días ya tenía trabajo. A los 15 gané mi primer sueldo, con el que me alcanzó para alquilar y decirle a mi esposa y tres hijos que se vinieran", cuenta emocionado recordando lo que fue una gran apuesta. Juan dijo que a los seis meses ya tenía a su familia viviendo en la "madre tierra".





Este hombre de profesión tornero logró a lo largo de los años escalar en su profesión y así ascender. Aunque no todo lo que brillaba era oro, ya que recuerda que sus hijos que en aquel momento tenían 6, 8 y 10 años nunca se adaptaron. Juan recordó que unas de las frases más frecuentes de los jóvenes europeos repetían: "Sudaca, andata a tu p... país", esa frase de discriminación marcó en parte a sus hijos que luego a lo largo de los años fueron quienes decidieron volver a San Juan, pero antes Juan en el año 2007 se fue a África porque la misma crisis que veía venir en el año 99 en la Argentina parecía perseguirlo en Europa.





Esa anticipación hizo que nuevamente se fuera del lugar donde estaba para buscar trabajo en Marruecos, en el continente africano. Esta situación distanció a la familia y fue el puntapié para volver a su país de origen, del cual Juan no pudo negarse, y también regresó en el 2012 cuando todo parecía que iba encaminando por estos pagos.





"Traje todo mi capital y lo perdí en un año" explicó. Esa pérdida generó que, con su amplia experiencia en diferentes rubros, pudiera conseguir un empleo en el proyecto minero en Veladero lo que le sirvió para poder juntar y poder ahorrar para ponerse una empresa familiar de envases de madera para cajones de exportación.





En la actualidad Juan cuenta que sus hijos están bien y que, apuesta a seguir viviendo en el país, aunque aclara que esperará dos años más para evaluar si nuevamente se va o se queda y aclaró "cuando vivís tantos años afuera no sos de acá, ni de allá".