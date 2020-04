El 24 de abril arranca la segunda inscripción para el Módulo Alimentario de Emergencia

A partir de este viernes 24 de abril, comenzará la nueva inscripción online para los beneficiarios de la segunda entrega del Módulo Alimentario de Emergencia. La etapa para acreditar todos los datos personales, será hasta el 29 de abril y se deberá ingresar al link www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar

El Estado provincial realiza la nueva convocatoria al confirmarse que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará un tiempo más, bajo la modalidad de cuarentena administrada. El ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, coordinador de toda la logística de entrega a domicilio, continúa trabajando con la Secretaría de Gestión Pública, del ministerio de Hacienda, logrando mejorar sustancialmente el sistema online a través del sitio oficial del Gobierno de San Juan.

Teniendo en cuenta la situación de muchos trabajadores informales que no pueden desarrollar su actividad, y de esta manera lograr la manutención de su grupo familiar, el gobernador Sergio Uñac solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social que formalice la segunda etapa del programa para la entrega de un Módulo Alimentario de Emergencia. En esta oportunidad, se permitirá el ingreso de al padrón de aquellas personas que perciben la pensión por invalidez y vejez otorgada por la Legislatura Provincial.

El ministro Fabian Aballay, destacó que “desde el Gobierno hemos buscado la manera de seguir ayudando a las personas que se encuentran en esta franja de la economía informal y que no tienen ningún beneficio social. Hay que pensar también en estas familias, que nunca han pedido ni recibido ayuda del Estado porque se mantenían con sus trabajos. En estos momentos tan difíciles, por la cuarentena, no pueden trabajar y necesitan esta ayuda alimentaria”.

Como sucedió en la oportunidad anterior, cada persona deberá ingresar al link www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar y cargar allí los datos solicitados. Es muy importante ser lo más claro y explicativo posible para poder localizar el domicilio y así poder hacer la entrega.

La entrega del módulo, se realizará en la primera quincena de Mayo y formarán parte de la entrega remises, taxis, transportes escolares y de traslados especiales. El vehículo estará identificado con obleas que le otorgará el Ministerio de Desarrollo Humano, en un trabajo en conjunto con los municipios. Y nuevamente, un referente municipal acompañará al chofer.

Quiénes serán los beneficiarios

Las personas que recibirán el Módulo Alimentario de Emergencia no deberán tener ningún otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Progresar, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), está destinado a trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.

Pasos para inscribirse

Ingresar a www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar

Colocar todos los datos en cada formulario de identificación, sin dejar de completar ningún campo

El número de teléfono debe ser el del celular de quien solicita el beneficio

Habrá un apartado para colocar más detalles del domicilio (color de rejas, un cartel identificatorio, cercanía de alguna plaza, monumento, etc.)

La persona recibirá un SMS al finalizar la inscripción sólo para comunicarle a las personas que son beneficiarias y anunciándole el envío del Módulo en los próximos días

Al recibir el Módulo Alimentario de Emergencia deberá enviar un SMS (mensaje de texto) al 40140 con la frase ALIMENTOS OK (ALIMENTOS, espacio, OK).

Es importante saber, que el beneficiario que reciba el Módulo Alimentario de Emergencia y no envíe el SMS confirmando la recepción, no podrá recibir un segundo envío en cuanto el Gobierno de la Provincia lo disponga.

Los que pueden inscribirse son:

Trabajadores que no estén en relación de dependencia o que trabajen por su propia cuenta (albañiles, electricistas, plomeros, remiseros, taxistas, artesanos, emprendedores sociales o de la economía social, cuidacoches, empleados de comercios barriales que no estén registrados, cadetes, empleadas domésticas que no estén registradas, jardineros, fleteros, vendedores ambulantes, etc)

Monotributistas Categorías A y B

Monotributo social

Pensiones invalidez y vejez de la Legislatura de la Provincia

Los que no pueden inscribirse:

Menores de edad

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de Asignación Universal por Embarazo (AUH)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH)

Beneficiarios de Tarjeta AlimentAR

Beneficiarios de Tarjeta Social

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Hacemos Futuro o Potenciar

Beneficiarios de Fondos de Desempleo

Beneficiarios de cualquier otro plan social nacional o provincial