Lanzaron un programa para capacitar a jóvenes en comercio y tecnologías

En la jornada de este martes, el gobernador de San Juan Sergio Uñac encabezó la presentación del programa de “Capacitación y Formación para Jóvenes en el Área de Comercio”. Acompañaron en el acto presentación el diputado nacional, Francisco Guevara; el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay; el subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social, Marcos Andino; el director de Juventud, Emiliano Paradiso; y la secretaria General del Sindicato Empleado de Comercio, Mirna Moral.

Esta nueva oportunidad busca proveer distintas fuentes laborales que permitan la inserción de los jóvenes a distintas oportunidades de trabajo mediante una amplia selección de cursos actualizados orientados a las exigencias del comercio.

Las capacitaciones, orientadas a jóvenes de entre 18 y 24 años, tendrán una duración de dos meses y se dictarán en la plataforma de RENFOCEC- Red Nacional de formación contínua de los empleados de comercio. Cabe destacar que las fechas de inscripciones serán a partir del 16 de junio del presente año con cupos limitados.

Durante el acto de presentación, Uñac remarcó y puso en alza el trabajo mancomunado provincial para la confección y puesta en marcha de estas capacitaciones: “En épocas de excesivos individualismos hemos establecido un trabajo conjunto. Me parece que este es el camino que tenemos que hacer en estas situaciones difíciles que no solo atraviesa San Juan, no solamente Argentina ni Latinoamérica, sino América y el mundo. Podemos salir con propuestas claras, con mucho diálogo y un trabajo conjunto. Es un gusto que podamos trabajar en conjunto y que podamos direccionar los esfuerzos y las acciones para trabajar con un sector que necesita más y mejores oportunidad como lo son los jóvenes”.

Acto seguido, enalteció el esfuerzo de todos los sanjuaninos para el desarrollo de la economía provincial: “San Juan, fruto del esfuerzo de todos los sanjuaninos, logró diversificar su economía y hacer una matriz que está muy ampliada donde la agricultura y la ganadería son una realidad, donde tanto la industria como la minería son una realidad”, enfatizó el gobernador.

Por parte, Aballay destacó las políticas provinciales en torno al desarrollo de los jóvenes en materia comercial: “Mediante iniciativa del gobernador de la provincia, queremos generar numerosas acciones que tiendan a favorecer el desarrollo y el rol del joven en cada una de las comunidades en las que se mueven y trabajan. Esta iniciativa tiene que ver con la posibilidad de otorgar herramientas para el empleo a los jóvenes de distintos departamentos de la provincia de San Juan. Esta situación sanitaria por la que hoy atravesamos, hace que debamos articular esfuerzos para generar este tipo de herramientas”.

A su vez, Moral remarcó la posición provincial a nivel nacional en materia de capacitaciones y dio detalles de la firma de lo que será un nuevo convenio: “Debo destacar que somos la primer provincia en el país y el primer sindicato que está por desarrollar este tipo de actividad. También hemos firmado un convenio por el cual llegamos a la capacitación para las personas que han delinquido por primera vez, flagrancia, y además estamos realizando otro convenio para con aquellas personas que ya están detenidas y van a tener una herramienta para cuando salgan de esa situación puedan entrar en lo que es este sistema de trabajo”.

Sobre el cierre, Paradiso en voz unísona con Moral destacó el compromiso provincial para con estas capacitaciones: “Somos una de las primeras provincias en la República Argentina que está lanzando este programa que va a beneficiar a cerca de 500 jóvenes en los primeros dos meses lanzando 18 cursos a través de plataformas virtuales que les va a permitir adquirir conocimientos que les va a permitir tener una fuente de trabajo a su futuro”.

Entre las capacitaciones se destacan:

Diseño Web

Community Manager

Administrador de base de datos

E-commerce SEO / SEM

Seguridad de informática

Desarrollo de APP con IONIC y Cordova

Fundamentos de Big Data y minería de datos

Programación orientada a objetos

Desarrollo Java Script

Analítica web

Alfabetización digital

Diseño gráfico

Fundamento de la programación

Video y Audio

Diseño de Campaña en Social Media

Cloud Computing

Introducción al Power Be

Análisis y gestión de datos

Requisitos

Será importante que los datos estén correctos, sobre todo DNI, cuil y teléfono.

Se formarán grupos de Whatsapp para temas específicos de los cursos.

Se contará con un plantel de docentes con conocimiento y experiencia en este tipo de cursos.

El docente tendrá acceso a cada curso y podrá corroborar el avance del mismo y estará disponible para consultas.

Cronograma

16 al 26 de Junio: Inicio de inscripciones.

29 de Junio al 3 de Julio: 1er Filtro de inscriptos.

6 al 10 de Julio: 2do Filtro de inscriptos y publicación.

15 de Julio: Comienzo de capacitaciones.

Hasta el 15 de Septiembre: 1er Trayecto.