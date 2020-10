Lanzaron el Mes de la Inclusión Deportiva

El gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, participó esta viernes en la presentación del Mes de la Inclusión Deportiva, que bajo el lema "Por un deporte sin barreras" se desarrollará hasta el 31 de octubre con una serie de actividades.

Estuvieron presentes además en la mesa de autoridades el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica; el presidente de la Asociación Civil de Rugby Inclusivo “Dinos”, Marcelo Longo; la referente de goalball adaptado de alto rendimiento, profesora Sandra Olivares y la deportista del programa Formación Deportiva Analía Pérez.

El Mes de la Inclusión tiene como fin propiciar la cultura deportiva inclusiva hacia toda la comunidad, generar y fortalecer conciencia colectiva que permita como sociedad promover espacios concretos de reflexión, inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas.

Se realizará durante todo octubre, ya que es un mes con gran cantidad de reconocimientos a nivel mundial en deportes paralímpicos y eventos inclusivos. El Mes de la Inclusión también surge como reconocimiento de las trayectorias dentro del deporte en nuestro país, que debe crecer mucho al respecto y este tipo de eventos, contribuye a su difusión.

El deporte inclusivo abarca a personas con discapacidad, personas trans o personas con obesidad, entre otras, manteniendo el objetivo y las características de la especialidad deportiva que se trate: es decir, no creando una nueva disciplina, sino fomentando la participación efectiva de todos los participantes. O sea, el deporte inclusivo, es aquella actividad física y deportiva que permite la práctica conjunta de personas con y sin condiciones físicas.

Tras la presentación de un video mostrando las distintas disciplinas del deporte inclusivo, el gobernador Sergio Uñac remarcó la necesidad de “establecer bases sólidas para que la diversidad implique enriquecimiento social, para que no importando las individualidades que como seres humanos podemos tener, pongamos el ojo, los esfuerzos, los objetivos en cuestiones generales que nos abracen a todos, que nos hagan sentir que habitamos una sociedad de iguales”.

"Pero hay vehículos por los cuales nosotros podemos hacer que la inclusión sea práctica, sea algo que nos permita crecer, enriquecernos, que nos permita respetarnos también en la diversidad que es muy importante para cualquier sociedad y más importante aún para la sociedad sanjuanina y que tenemos el enorme desafío para desarrollar”, manifestó el gobernador Uñac..

Recordó el gobernador que antes de asumir la Gobernación ya pensaba "que el deporte debía ser una herramienta de cambio social, que el deporte en sí mismo nos permitía pensar mejor, vivir mejor, nos permitía proyectarnos mejor todavía y que era un lugar donde las diferencias quedaban minimizadas, por naturales que fuesen, porque cuando en la cancha establecemos objetivos, lo único que interesa es competir sanamente para poder alcanzar esos objetivos y ahí es importante la sumatoria de esfuerzos individuales”.

Agregó que “en esa sumatoria de esfuerzos individuales está la gran posibilidad de alcanzar el éxito, los deportistas saben que el esfuerzo de la mano de la planificación puede ser sinónimo de éxito deportivo. La verdad que los sanjuaninos, la familia del deporte sanjuanino conoce de éxito".

Uñac dijo que “no hay provincia en el país que haya armado una planificación deportiva con todos incluidos, el Gobierno, las instituciones, los dirigentes, los deportistas y periodistas como hemos organizado en San Juan. Estos son desafíos colectivos que imponen esfuerzos colectivos que pueden cambiar una realidad para todos".

"Estoy muy orgulloso de este Mes de la Inclusión, me hace sentir que habitamos una sociedad moderna y la modernidad no es igual a la felicidad, pero si vivimos en el siglo que vivimos, en el año en que vivimos, me parece que debemos asociar que la modernidad es participación, diversidad, respeto y es también la construcción permanente de un sentido de bienestar que estamos haciendo en la tarde de hoy”, señaló el primer mandatario provincial

Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Chica dijo que “ la inclusión no es tan solo el deporte adaptado, inclusión es que tengamos respeto por la diversidad". Y destacó la creación de "210 Escuelas de Iniciación Deportiva para aquellos chicos que no tienen la posibilidad de ir a un club. El deporte adaptado está en 132 instituciones, 70 eran los deportistas del deporte adaptado, hoy tenemos más de 500 a los que les cambiamos la vida a través del deporte”.

El funcionario además puso en relieve además la concreción y el crecimiento de los programa Líderes Barriales y Club del Adulto Mayor.

Chica indicó que “por una situación sanitaria muchas de las acciones que veníamos realizando no las podemos hacer porque debe haber distanciamiento físico, pero esto es un acercamiento social”.

A su turno, Sandra Olivares, la referente de goalball adaptado de Alto Rendimiento, agradeció a todos “porque podemos brindar a cada chico, a cada atleta, a cada persona que realiza o practica deporte, lo mejor de nosotros y también recibimos de ellos lo mejor. Es algo muy bonito se hace con mucho amor. En este Mes de la Inclusión se puede mostrar lo que hacemos, y hacen los chicos, los atletas".

Analía Pérez, deportista del programa Formación Deportiva dijo que “para las chicos es un lindo momento; compartimos, salimos de jugar al hockey compartimos con otros equipos, es muy lindo todo”.

También participaron del lanzamiento del ;es de la Inclusión el Dr Rubén Pérez Celedón, subsecretario de Deporte Social; el CPN Fernando Reus Ruiz, director de Políticas Educativas e Inclusivas; Sandra Olivares (profesora Goalball - Deporte Adaptado); Maximiliano Díaz (Deportista Goalball - Deporte Adaptado); Eduardo Illanez (Programa Adulto Mayor - profesor); Facundo Faedo (Programa Adulto Mayor - profesor); Yamila Tejada (Programa Adulto Mayor- profesor); Marcelo Longo (presidente Dinos) e hijo; Nieves Martín (profesora de zumba en silla de ruedas); Natalia Castro (Líderes Barriales); Juan Rodríguez (Líderes barriales); María José Quiroga (deportista ciclismo adaptado - Deporte Adaptado); Sergio González (Inclusión laboral, Programa Deporte Adaptado); Milagros Domínguez (deportista, Deporte Adaptado); Analía Pérez (hockey inclusivo - Formación Deportiva), Equipo de DPEI: Mario Molina, Cristina Bustos, Gabriela Quintana, Agustina Varela, Gabriela Gil)

Cronograma de actividades

El Mes de la Inclusión tiene actividades de difusión gráfica y presencial, clases abiertas virtuales, charlas y foros virtuales, testimonios, concursos, regalos y la posibilidad de alguna caminata saludable. Inició ayer jueves 1º con la capacitación virtual “Por un deporte sin barreras” de la que participaron más de 250 personas de nuestra provincia, de Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, San Luis, Córdoba, Río Negro, Formosa, La Rioja, Catamarca; inclusive del plano internacional, como Chile, Costa Rica, España y Perú, finalizando el viernes 30 de octubre.

Primera semana

Brindar información sobre inclusión

Segunda Semana

Actividad física a través de profesores y alumnos del programa formación deportiva

Tercer Semana

Información sobre identidad de género y liderazgo de Mujeres en los diferentes ámbitos

Cuarta semana

Vivenciar los diferentes deportes adaptados

Quinta semana

Fomentar culturas inclusivas