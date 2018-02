La verdad de una protesta

La logística de una protesta siempre está sentada en las bases de reclamos que podrían resultar legítimos. Quien puede ir en contra de quien pide una casa, educación, o mejor salario. El reclamo es válido y nadie puede discutir el derecho que les asiste a quienes protestan. Sabedores de ese análisis; piqueteros violentos, mercenarios y ejecutores de la decisión de un "alguien" por la que fueron seducidos; se manifiestan hasta generar un conflicto de dimensiones tales que permitan concentrar la atención de la comunidad. El mensaje que ellos buscan que quede claro es ni más ni menos que en medio de una Fiesta, hay gente que en San Juan pide viviendas, reclama, la pasa mal, es reprimida etc, etc; y si no hacen ruido y provocan; es muy posible que el verdadero objetivo del piquete pase desapercibido.

A las claras quedó demostrada la manifestación de la semana pasada donde manifestantes cobardes sin identificarse; como no podían lograr que la policía actuara con represión; decidieron ellos atacarlos para generar situaciones que terminaran descontroladas. Así, la agresión llegó al Jefe y SubJefe de Policía; y que hayan sido ellos el blanco de ataque no es ingenuo. Cuando en una guerra alguien ataca al líder del batallón, la reacción de la tropa es inmediata en su defensa. Por eso al agredir a Luis Martínez y José Luis Morales lo que buscaban era el descontrol absoluto de la fuerza policial, cuestión que les falló debido a que los agentes intuían la estrategia.

Pero ... ¿qué curioso no? Justo en esta protesta de "no identificados" uno de los más violentos era Sergio "Checho" Campos Lescano quien en la última elección se presentó como candidato a Diputado Nacional por el MST; tal el mismo caso de Sebastián Romero el hombre de la bazuca tumbera que en diciembre del año pasado saltó a la fama en los desmanes provocados al tratarse la Reforma Previsional. Miren que justo! Romero es un ex delegado de General Motors de Santa Fe y fue precandidato a Diputado Nacional ¿adivinen por qué partido?... ¡acertaron! por el Frente de Izquierda de esa provincia. Misma metodología, mismos personajes y hasta con el mismo modus operandi para cambiar el eje del reclamo.

Pero ...¿qué curioso no? Justo, pero justo ... de manera paralela en las redes sociales se viraliza una supuesta publicación de Diario Clarín donde expone la figura de Uñac con un análisis burdo, vulgar y extremadamente obvio dirigido a denostar su figura que argumentos infantiles supuestamente basados en una realidad política "preocupante" en el seno del PJ. Les aclaro; si algo no le preocupa a Uñac es entrar en la pelea y ver cómo se matan entre sí de manera descarnada los eternos patriarcas del partido que están viendo su hora final y no lo aceptan. Además, ese texto en el diario Clarin no existe. Felicitaciones al diseñador de la campaña mediática, al verlo, entrabas como por un tubo y terminabas creyendo que la publicación tenía sello editorial de ese medio.

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol resulta un puñal en el corazón para quienes esperan día a día ver caer la figura de Uñac. Que todas las protestas se hayan sucedido la semana pasada y que aparezca un informe trucho; evidencia la intención de quienes no escatiman esfuerzos ni dinero para financiar la cruzada. Solo es importante decirles; que el caso de los reclamos de los movimientos de izquierda ya no convencen a nadie y a los redactores de las notas... mmm... "esa letra la conozco".

Jugar Limpio nunca ha sido su fuerte.

Uñac y la Fiesta del Sol tienen como jueces a todos los sanjuaninos. Cada acción que realiza tiene enfrente a los más implacables examinadores, la gente. Esa misma que lo votó es la misma que le pide explicaciones por cada decisión política, y por los movimientos y ejercicios que ponen en juego el presente y futuro de San Juan. Son ustedes, nosotros los que constituimos la clase laburante los únicos soberanos y con la absoluta potestad de señalar a la clase política.

Los intereses personales del resto, y las maniobras que utilizan para ultrajar; quienes están detrás de todo esto, solo resta decirles... la historia los juzgará y será inflexible su dictamen. A esta altura se nota demasiado.